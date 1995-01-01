Minnesota nedala Pittsburghu šanci. Boston zvládl prodloužení v Los Angeles

22. listopadu 6:54Jan Šlapáček
Hrací program v noci na sobotu byl na zápasy chudší, dočkali jsme se ale zajímavých výsledků. Kdo dokázal získat dva body?
Minnesota potvrdila na ledě Pittsburghu zlepšující se formu a během listopadu si na své konto připsala další vítězství. Utkání vyšlo všem klíčovým hráčům Wild, kteří se na jednoznačné výhře 5:0 podíleli opravdu výrazně.
Střelecky nastavené bylo v noci i Buffalo, které proti Chicagu sahalo po magické hranici deseti vstřelených gólů. Nakonec se Sabres zastavili na čísle devět a vyhráli vysoko 9:3. Domácí fanoušci si tento duel jistě užili.
Nejvyrovnanější zápas se odehrál v Los Angeles, kde se za remízového stavu 1:1 muselo rozhodnout v prodloužení. V něm se podruhé v zápase prosadil Morgan Geekie (po přihrávce Davida Pastrňáka) a vystřelil Bruins bod navíc.
Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks
9:3 (3:1, 3:1, 3:1)
Branky a nahrávky
14. Doan (T. Thompson, Tuch), 16. Zucker (Quinn), 18. Byram (Tuch, McLeod), 26. McLeod (Zucker, Timmins), 26. Samuelsson (I. Rosén, Bryson), 38. Doan (Dahlin, Tuch), 42. T. Thompson (Tuch), 48. Quinn (Byram, Zucker), 57. Bryson (Malenstyn, Greenway) – 19. Bertuzzi (Rinzel, Bedard), 35. Vlasic (Greene, Rinzel), 41. Bertuzzi (Bedard, Nazar).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 23 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 60:00
Arvid Söderblom (CHI) – 21 zákroků, 9 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Alex Tuch (BUF) - 0+4
2. Josh Doan (BUF) - 2+0
3. Jason Zucker (BUF) - 1+2
Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild
0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky
4. Boldy (Faber, Eriksson Ek), 10. Eriksson Ek (Buium, Boldy), 12. M. Johansson (Brodin, Faber), 22. Kaprizov (J. Middleton, Zuccarello), 38. Boldy (Kaprizov).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 6 zákroků, 4 OG, úspěšnost 60 %, odchytal 21:06
Sergej Murašov (PIT) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 38:51
Filip Gustavsson (MNS) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Boldy (MIN) - 2+1
2. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+1
3. Joel Eriksson Ek (MIN) - 1+1
Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes
3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
4. Morrissey (Scheifele, DeMelo), 10. Vilardi (Perfetti), 45. Vilardi (Connor) – 1. Staal (Martinook), 24. Staal (Chatfield, K. Miller), 27. Jarvis (Sebastian Aho, K. Miller), 44. Svečnikov (Ehlers, Sebastian Aho).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Eric Comrie (WPG) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:47
Brandon Bussi (CAR) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Staal (CAR) - 2+0
2. Gabriel Vilardi (WPG) - 2+0
3. Nikolaj Ehlers (CAR) - 0+1
Los Angeles Kings - Boston Bruins
1:2pp. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
54. Armia (T. Moore, Dumoulin) – 49. M. Geekie (Steeves, Zadorov), 63. M. Geekie (Pastrňák, Zadorov).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 26 | Přesilová hra: 0/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 62:27
Jeremy Swayman (BOS) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 62:27
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:01
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:03
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:19
Tři hvězdy utkání
1. Morgan Geekie (BOS) – 2+0
2. Joel Armia (LAK) – 1+0
3. Jeremy Swayman (BOS) – 31 zákroků
