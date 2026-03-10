Mini michigan ve švédském podání! André Burakovsky parádně zakončoval

10. března 18:48Jakub Ťoupek
Michigan, lakrosový gól, hokejová nádhera. Tak by se dal popsat gól, který vídáváme jen málokdy. Technickou libůstku se povedlo do utkání zakomponovat Burakovskimu, u kterého šlo ale o čistou improvizaci, ne o žádnou promyšlenou věc.
Michigan je v hokeji velkou raritou. Úspěšné případy byste napočítali na prstech jedné, maximálně dvou rukou. Na tuto parádu si troufne jen málokdo, občas se to ale stane, ani nevíte jak. To je případ z nočního utkání Chicaga s Utahem.
Obětí byl tentokrát Vítek Vaněček, který se postavil do brány Utahu a po polovině zápasu držel jednobrankový náskok. Ten ale právě lakrosovou parádičkou, kterou zničehonic vyzkoušel André Burakovsky, ztratil. Odražený kotouč od zadního mantinelu si našel švédský forvard, nad ničím nepřemýšlel a takzvaně to tam prostě poslal.
Are we calling this a "mini lacrosse goal"? ????
— NHL (@NHL) March 10, 2026
Andre Burakovsky scoops the puck up and tucks it home! pic.twitter.com/7whrgFnzIG
Pro útočníka Hawks to byla první branka od 7. ledna. S formou se tak Švéd moc nepotkal. „Chtěl jsem se praštit do hlavy, když jsem minul první pas od Frankieho (Nazara). Bylo to těžké. Bylo těžké trefit branku. Byl jsem trochu naštvaný, když jsem to minul. Takže bylo příjemné vidět, že se mi konečně jeden povedl,“ dodal po utkání.
Pojďme se ale podívat trochu do historie. V NHL najdeme hned dva hráče, kteří toto specifické zakončení využili více než jednou. Prvnímu, komu se to v NHL povedlo, byl Andrej Svěčnikov, jenž tímto kouskem obohatil nejlepší hokejovou ligu světa dvakrát v roce 2019, posledně také v roce 2024.
Dalším takovým je Trevor Zegras, známá to hračička, jež si s pukem na holi takovým způsobem získal tribunu dvakrát v roce 2022, jednou také v roce 2023. Právě gól z konce roku 2023 padl ve stejný den, kdy se prosadil stejným stylem také Connor Bedard. Jednou si tuto fintu úspěšně vyzkoušel také Filip Forsberg.
Podruhé byl u Michiganu také český brankář. Vůbec první takový gól inkasoval David Rittich, dnes v noci stál v bráně Vítek Vaněček.