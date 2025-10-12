Milníky mistra MacKinnona. Má primát ve vítězných gólech, přeskočil Sakica a stíhá Jágra

10. října 14:00Tomáš Zatloukal
Dva mače a tolik zápisů do kroniky NHL... Nathan MacKinnon zdárně prohlubuje svou šlépěj v dějinách slavné soutěže, do nové sezony se odpíchl hned několika historickými počiny. Třeba se stal vůbec prvním plejerem, co dal "game winner" proti 32 různým klubům, to když zařídil vítězství 2:1 na Mamuty z Utahu. A dál? Čtěte dál...
Letí to.
Možná si kdekdo pamatuje MacKinnona jako úchvatně nadaného teenagera, co získal Calder Trophy. Pak vězte, že od té doby uplynulo již 11 let! A z náctiletého kluka, co se zastavil na 63 bodech, je třicátník, který už překonal tisícovku!
To, jak vysoko rodák z Halifaxu vyšplhal v nejrůznějších žebříčcích a statistikách, dokonale dokumentuje start této základní části.
V úvodními mači se stal nejproduktivnějším hráčem samostatné éry Lavin z Colorada, když se 1016. bodem odpoutal od ikonického kapitána Joea Sakica.
Když poté přidal další pas, tak se navíc stal pátým borcem v historii NHL, kterému se povedlo pošesté vstoupit do ročníku minimálně párem asistencí.
Stejnou bilanci mají i Adam Oates, Ray Bourque, Dale Hunter a prim hraje Jaromír Jágr (sedmkrát).
Na povedený sezonní debut pak MacKinnon, vítěz Stanley Cupu z roku 2022, navázal za asistence Martina Nečase onou vítěznou trefu do sítě Karla Vejmelky.
Byl to pro něj 70. rozdílový gól kariéry.
Této mety dosáhl jako druhý hokejista ve společných dějinách Quebec Nordiques a Avs.
Navázal tak, samozřejmě, na Sakica, který je lídrem s 86 kousky.
MacKinnon ukázal, že před domácími fanoušky mu to klasicky jde. V minulém ročníku byl nejproduktivnějším hráčem na domácím ledě se 68 body.
Jít v Coloradu na hokej se jednoduše vyplatí, hlavní hvězda takřka pokaždé zazáří, což potvrzuje i mimořádná série 35 zápasů v Ball Areně s alespoň jedním bodem z ročníku 23/24.
I ta šňůra mu tehdy pomohla k Hartově trofeji... a k ligovým MVP patří pořád.
