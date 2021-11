Miliony za modřiny. Z nashvillského fanouška vyrostl washingtonský pes obranář

Každé Vánoce chodíval s tátou a staršími bratry na hokej. Na Predátory. "A okoukávali jsme od hvězd NHL, co umí. To bylo skvělé," vybavuje si Nic Dowd jednu z dětských vzpomínek. K tomu, aby vyrostl v uznávaného borce, co obstojí za každé herní situace, mu ještě víc pomohla akademie v Culveru. Jelikož byl menší a slabší než ostatní, musel coby teenager rozvíjet spoustu herních dovedností, aby tam na ledě stačil. Vyplatilo se, i díky této životní etapě má v kapse novou smlouvu na 3,9 milionu dolarů.

Dowd momentálně marodí, přesto má důvod k úsměvu.

S Capitals podepsal tříletý kontrakt se stropovou zátěží 1,3 milionu dolarů. Když se zběžně podíváte na jeho statistiky z této sezony, tento tah generálního manažera Briana MacLellana nepochopíte. Za devět mačů stihl jediný gól, na žádný nenahrál!

Jenže Dowdův přínos lépe vyjadřují jiná čísla. Třeba 40 zblokovaných střel z ročníku 2020/2021. Víc toho žádný jiný washingtonský forvard neschytal. Zároveň šlo o nové osobní maximum kurážného bojovníka s americkým i britským pasem.

Dowd je navíc vynikající na vhazování, což se u centra čtvrté lajny a specialisty na oslabení mimořádně hodí. Když vyhrajete buly, máte puk a těžko inkasujete... Minulou sezonu zakončil s parádní úspěšností 56,3 %, teď je ještě o desetinku lepší.

To, že má zatím velmi skromné bodové konto, neznamená, že by si s hokejkou nerozuměl. Kdepak, Dowd vlastní šikovné ruce. Kdysi sbíral góly a asistence po hrstech v univerzitní NCAA a dokonce se stal finalistou prestižní Hobey Baker Award.

Střílel, nahrával, kličkoval, tečoval.

Záblesk útočného nadání sem tam ukazuje i v NHL. Za ročník 2020/2021 nasázel 11 gólů, nejvíc v kariéře. Skromně podotkl, že za to vděčí Peteru Laviolettovi, kouči Caps. "Pod ním šla má hra nahoru. Je to dobrý trenér. Víte, co od něj očekávat, důvěřuje vám."

Dowd je nadšený, že zůstane ve Washingtonu až do svých pětatřiceti. "Je to náš domov. S manželkou to tu milujeme," prohodil s tím, že rád chodí do muzeí a po památkách a že mu přijde stylové jezdit do práce kolem Bílého domu.

Víceletá smlouva je pro něj příjemnou jistotou. A on je tím samým pro Capitals. Spolehlivým psem obranářem s rychlýma nohama a širokým repertoárem dovedností.

