Miliony v pohybu: NHL plánuje rekordní zvýšení platového stropu

Platový strop v NHL by se měl v příští sezóně vyšplhat na 92,4 milionu dolarů a potenciálně i o něco více, pokud se podaří uzavřít dohodu mezi ligou a Asociací hráčů NHL (NHLPA). Tuto novinku oznámil komisař NHL Gary Bettman během dvoudenního setkání Rady guvernérů NHL na Floridě. V této sezoně činí platový strop 88 milionů dolarů.

Podle Bettmana aktuální předpokládané příjmy ligy za tuto sezónu dosáhnou 6,6 miliardy dolarů. "Podle současných pravidel kolektivní smlouvy by platový strop vzrostl o 5 procent," uvedl Bettman. "Budeme ale diskutovat s NHLPA o úrovních escrow (finanční rezervy) a zda by bylo vhodné provést určité úpravy stropu průběžně. To je ale věc, kterou musíme nejprve vyřešit s Asociací hráčů."

Dohody ohledně platového stropu podle Bettmana nemusí být nutně součástí kolektivního vyjednávání. „Nemusíme čekat na vypršení smlouvy. Můžeme se rozhodnout provést úpravu a kolektivní vyjednávání řešit samostatně, nebo to začlenit do balíčku. Je to poměrně flexibilní,“ řekl.

Obě strany se scházejí pravidelně, naposledy minulý týden. Plán formálních jednání o nové kolektivní smlouvě by měl začít v únoru, přičemž současná smlouva vyprší v září 2026.

Chris Johnston, expert na dění v NHL, upozornil na význam jednání o platovém stropu pro budoucí smlouvy hvězd, jako jsou Connor McDavid nebo Kirill Kaprizov. "Týmy budou potřebovat jasno v tom, kam se strop posune, než budou moci uzavírat nové kontrakty, uvedl Johnston. „V tuto chvíli je v zákulisí ligy hodně pohybu.“

Bettman ale doufá, že nová dohoda bude uzavřena již v roce 2025, ideálně před finále Stanley Cupu. Mezi možná témata vyjednávání patří i změny herního formátu nebo prodloužení platového stropu do období play-off.

Další důležitou zprávou je pokračující komunikace NHL a NHLPA s Mezinárodním olympijským výborem (IOC) a Mezinárodní hokejovou federací (IIHF) ohledně účasti hráčů NHL na zimních olympijských hrách v roce 2026 v italském Miláně. Podle zástupce komisaře Billa Dalyho se dohoda blíží: „Minulý pátek jsme si s IOC a IIHF vyměnili další dokumenty. Jsem si jistý, že se brzy dohodneme.“ Daly také uvedl, že dostali pozitivní zprávy o stavu výstavby arény, která bude hostit olympijský hokejový turnaj, a že dokončení stavby je plánováno na říjen 2025.

