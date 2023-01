Milionová produktivita za pár babek. Carolina velebí nového hrdinu

Carolina válí. Její hokej baví, fanoušci chodí v hojném počtu a management si mne ruce. Opět totiž zvládl předsezonní období na výbornou. Podepsal vhodné hráče, chytře také prodloužil kontrakty těm stávajícím. Navíc zvládá i další důležitou činnost, a sice výběr borců do třetích a čtvrtých útoků. Dokonalým příkladem budiž Stefan Noesen.

Pryč jsou doby, kdy Američan zářil v juniorce a šel v prvním kole draftu. To se psal rok 2011 a Senators si pískali, jak dobrého útočníka získali. Noesen svůj potenciál však úplně nevyužil, v podstatě celou kariéru je zaškatulkovaný jako hráč pendlující mezi farmou a prvním týmem.

Co takové hráče charakterizuje? AHL je jim moc malá, v NHL se zase nemohou prosadit. Navíc přichází časté trejdy. V Ottawě si ani nezahrál, přišel přesun do Anaheimu, New Jersey, Pittsburghu, San Jose, Toronta a naposledy Caroliny.

A až v Carolině vypadá, že se našel. Přitom v minulé sezoně šlo všechno dle předchozích zkušeností. Jen dva zápasy v NHL, zato výjimečná sezona na farmě Hurricanes. V součtu základní části a play off činil Noesenův účet 88 zápasů, v nich 57 branek a 53 asistencí. Famózní bilance!

Za odměnu přišla odměna v podobě nové smlouvy. A právě zde docházíme ke rčení za málo peněz hodně muziky. Noesen si totiž v tréninkovém kempu vybojoval místo v prvním týmu.

Momentálně hraje za 762 tisíc dolarů ročně, ale jeho produktivita? Fůha, jeho dvacet bodů odpovídá třeba třímilionovému Paulovi z Tampy Bay nebo pětimilionovému Coppovi z Detroitu.

Noesen se parádně rozjel hlavně v prosinci. Dohromady osm bodů, z toho pět branek a dvě vítězné? Na borce, který v průměru na ledě tráví dvanáct minut, parádní bilance. Naposledy se dvěma asistencemi přičinil o výhru na ledě Devils.

Další zajímavost? Noesen je nejlepším střelcem Caroliny v přesilovce, dal už šest branek! Před sezonou měl přitom v celé kariéře v NHL jediný gól v početní výhodě.

Místo toho, aby se na svůj sen vykašlal a vyrazil za lepším výdělkem do Evropy, se Noesen kousnul a zabojoval. Jak vidno, vyplatilo se. Už teď je pouhých sedm bodů od toho, aby vyrovnal svou nejlepší sezonu v NHL.

Pokud bude pokračovat v nastoleném tempu, nebude mít s jejím překonáním problém.

