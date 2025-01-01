Miliardářem po 56 zápasech? Rekord NHL! Chicago věří v Nazara

22. srpna 14:00Tomáš Zatloukal
Možná bude pár let svírat v ruce nějaký talisman. Patrně ne zrovna nazar, typický amulet s modrobílým okem, co má chránit proti uhranutí, ale spíš třeba podkovu nosící štěstí. Kyle Davidson, GM Blackhawks, totiž udělal na první pohled kurážný krok, když po pouhé padesátce odehraných mačů v NHL nasypal Franku Nazarovi přes 46 milionů dolarů, v přepočtu téměř miliardu korun. Vytvořil tak nový rekord NHL, nikdo před Nazarem nedostal větší balík po tak malé porci duelů.
45 milionů dolarů.
To bylo dosavadní maximum, z roku 2021. Kirill Kaprizov, tahoun Minnesoty, se tehdy dočkal pohádkové pětileté smlouvy poté, co odehrál za Wild 55 zápasů a všem ukázal, že bude ligovou hvězdou.
Nazar teď podškrábl kontrakt na sedm let, který má celkovou hodnotu o 1,13 milionu dolarů vyšší. Proč? Protože mistr světa z letošního šampionátu platí za kruciální figuru pro současnost a blízkou budoucnost Černých jestřábů.
Ve Windy City chtějí kolem něj, Connora Bedarda, Kevina Korchinskiho nebo před pár týdny draftovaného Antona Frodella postavit kádr, co vrátí tradičnímu klubu zašlou slávu.
Nazar během zmíněné zápasové praxe nastřádal 27 bodů, detroitský rodák má svůj potenciál teprve odemknout. Zatím to od něj byly sice slušné, ale stále jen náznaky.
Mimochodem, Kaprizov podepisoval po zisku 51 bodů. Srovnání lehce kulhá, protože oba byli v odlišných situacích.
Rus přicházel jako nejlepší plejer působící v Evropě. Hotový hráč. Bylo mu 23. To Američan si teprve zvyká na profesionální hokej, v průběhu minulé sezony oslavil jednadvacetiny.
Že má ale skvostné nadání už naznačuje na všech scénách, kde se objevuje. Naposledy na MS, kde se blýskl i ve čtvrtfinále proti Česku. K vyřazení "nároďáku" pod vedením Radima Rulíka přispěl dvěma góly.
Bude z třináctky draftu roku 2022 zaručeně superstar? Kdo ví. Nicméně Davidson upsal Nazara s ročním předstihem ke stropové zátěži ve výši 6,59 milionu dolarů.
Nepotřebuje od něj, vzrůstem malého, nicméně tuze nadaného forvarda stobodové sezony. Pokud se bude Nazar pochybovat kolem 50-60 bodů, už to bude Davidsonovo vítězství.
Dočká se ho? Talisman v ruce neuškodí.
