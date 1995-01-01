Miláček Rangers bojuje o místo. Po operacích mu dýchá na záda český mladík

2. srpna 13:00David Zlomek
Zničené klouby, dvě operace palce a nesnesitelný pocit, když v ruce ani neudržíte hokejku. Přesně tak vypadala uplynulá sezona pro miláčka fanoušků New York Rangers Matta Rempeho. Dvoumetrový obr po říjnové potyčce s Ryanem Reavesem uspěchal návrat na led, odehrál v bolestech pouhých 17 zápasů a v únoru musel pod kudlu znovu. Před nadcházejícím kempem si ale nepřipouští nic jiného než návrat do sestavy Jezdců, i když mu na záda čím dál hlasitěji dýchá konkurence v čele s českým mladíkem Jaroslavem Chmelařem.
Zdravotní útrapy jsou snad konečně minulostí. Rempe přes léto polykal rehabilitaci za rehabilitací a prioritou bylo vrátit do ruky sílu a cit. „Ruka se hodně zlepšila. Byla to dlouhá cesta, přes léto mi s tím pomáhala spousta lidí a jsem moc rád za to, kde teď jsem,“ pochvaluje si Rempe. „Dostat ruku zpátky do stavu, kdy je plně funkční a silná, pro mě bylo klíčové.“
Ačkoliv ještě zbývá pár detailů k dokonalosti, Rempe už vyhlíží zářijový sraz týmu s obrovským odhodláním. „Cítím se dobře. Do startu sezony ještě nějaký čas zbývá, takže práci před sebou pořád mám, ale obecně se cítím fajn,“ doplňuje.
Situace v kádru Rangers se mezitím výrazně proměnila. Zatímco Rempe marodil, trenér Mike Sullivan si v prvním týmu vyzkoušel další mladíky ze záložního celku Hartford Wolf Pack. Vstup do posledního roku nováčkovské smlouvy tak pro Rempeho znamená jediné: boj o hokejový život.
Pro Rempeho hraje fakt, že už nespadá pod výjimku z listiny volných hráčů. Pokud by ho tak Rangers po kempu škrtli ze soupisky a poslali na farmu, riskují, že po něm okamžitě sáhne konkurence. Na Manhattanu se ale po nepovedeném ročníku očekávají velké věci a Rempe dobře ví, že atmosféra v kabině Jezdců bude od prvního dne kempu extrémně konkurenční.
„Musíme se vrátit s touhou po pomstě,“ burcuje Rempe na adresu celého týmu. „Máme za sebou dvě těžké sezony a všichni víme, že takhle vypadat nechceme. Musíme se vrátit v daleko lepší formě.“