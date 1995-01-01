NHL.cz na Facebooku

NHL

Miláček Rangers bojuje o místo. Po operacích mu dýchá na záda český mladík

2. srpna 13:00

David Zlomek

Zničené klouby, dvě operace palce a nesnesitelný pocit, když v ruce ani neudržíte hokejku. Přesně tak vypadala uplynulá sezona pro miláčka fanoušků New York Rangers Matta Rempeho. Dvoumetrový obr po říjnové potyčce s Ryanem Reavesem uspěchal návrat na led, odehrál v bolestech pouhých 17 zápasů a v únoru musel pod kudlu znovu. Před nadcházejícím kempem si ale nepřipouští nic jiného než návrat do sestavy Jezdců, i když mu na záda čím dál hlasitěji dýchá konkurence v čele s českým mladíkem Jaroslavem Chmelařem.

Zdravotní útrapy jsou snad konečně minulostí. Rempe přes léto polykal rehabilitaci za rehabilitací a prioritou bylo vrátit do ruky sílu a cit. „Ruka se hodně zlepšila. Byla to dlouhá cesta, přes léto mi s tím pomáhala spousta lidí a jsem moc rád za to, kde teď jsem,“ pochvaluje si Rempe. „Dostat ruku zpátky do stavu, kdy je plně funkční a silná, pro mě bylo klíčové.“

Ačkoliv ještě zbývá pár detailů k dokonalosti, Rempe už vyhlíží zářijový sraz týmu s obrovským odhodláním. „Cítím se dobře. Do startu sezony ještě nějaký čas zbývá, takže práci před sebou pořád mám, ale obecně se cítím fajn,“ doplňuje.

Situace v kádru Rangers se mezitím výrazně proměnila. Zatímco Rempe marodil, trenér Mike Sullivan si v prvním týmu vyzkoušel další mladíky ze záložního celku Hartford Wolf Pack. Vstup do posledního roku nováčkovské smlouvy tak pro Rempeho znamená jediné: boj o hokejový život.

Pro Rempeho hraje fakt, že už nespadá pod výjimku z listiny volných hráčů. Pokud by ho tak Rangers po kempu škrtli ze soupisky a poslali na farmu, riskují, že po něm okamžitě sáhne konkurence. Na Manhattanu se ale po nepovedeném ročníku očekávají velké věci a Rempe dobře ví, že atmosféra v kabině Jezdců bude od prvního dne kempu extrémně konkurenční.

„Musíme se vrátit s touhou po pomstě,“ burcuje Rempe na adresu celého týmu. „Máme za sebou dvě těžké sezony a všichni víme, že takhle vypadat nechceme. Musíme se vrátit v daleko lepší formě.“

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Příprava po finsku: Výbušnost a žádné běhy. Pohled na trénink se mění

2. srpna 19:00

Colorado oslavuje Nečase. Přijde po životní sezoně od ženicha žeň milníků?

2. srpna 16:00

Pohár v kapse, osmička na stole nestačí. Ruský bek zkouší nervy Caroliny

2. srpna 11:00

Vrátí se Quebec? Chybí miliardář, který zatáhne účet, vzkazuje NHL

2. srpna 9:00

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.