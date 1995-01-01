NHL.cz na Facebooku

NHL

Mičkovův druhý rok zatím drhne. Kapitán mu vzkazuje: Musíš pomoct i jinak!

10. listopadu 12:42

David Zlomek

Matvej Mičkov si po senzační nováčkovské sezoně prochází první skutečnou krizí. Jen rok poté, co byl nejproduktivnějším nováčkem mezi útočníky NHL, se mladá hvězda Philadelphie Flyers nemůže dostat do stejného tempa, po 15 zápasech má na kontě tři góly a osm bodů.

Ruský talent sice naposledy skóroval ve dvou utkáních po sobě, ale předtím se devět zápasů gólově neprosadil a připsal si jen pět asistencí. Vedení i spoluhráči si všimli, že jeho hra postrádá lehkost z minulé sezony a že teď bude muset najít jiný způsob, jak být pro tým přínosem.

„Je to výborný střelec, má spoustu dovedností, ale když se ti nedaří, musíš najít jiné cesty, jak pomoci týmu vyhrávat,“ řekl kapitán Flyers Sean Couturier po sobotní porážce v prodloužení s Ottawou. „Nemůžeš počítat s tím, že budeš dávat góly každý zápas. Vidím u něj zlepšení v tom, že už tolik nešvindluje v obranné hře a víc drží správnou pozici. Je to pro něj jiné, ale pokud se naučí hrát správně, bude to pro tým jedině dobře.“

Couturier také naznačil, že Mičkovovo sebevědomí se začíná pomalu vracet. „Dneska to bylo vidět, víc si věřil na puku, zkoušel tvořit hru. Určitě se cítí lépe,“ dodal kapitán.

Po nedělním tréninku pak oba hráči společně zůstali na ledě, kde se k nim připojil i trenér Rick Tocchet.

„Byli jsme spolu u tabule, probírali jsme jednu situaci a hned k nám přišel Coots,“ popsal Tocchet. „Viděl jsem, jak Matvej okamžitě zpozorněl. Má k němu respekt, poslouchá ho. A to je pro nás strašně cenné, protože Sean umí sdělit věci správným způsobem.“

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Po Slafkovském a Demidovovi se našlo další jméno, které se v Montrealu učí

10. listopadu 14:30

Tisícovka v NHL? Johansson ji oslavil přesně po svém. Nenápadně, ale klíčově

10. listopadu 9:55

Anaheim nepolevil ani proti Winnipegu! Toronto znovu poraženo

10. listopadu 6:59

Anomálie v Edmontonu. Colorado pálilo přesilovky, přesto soupeře smetlo

9. listopadu 20:40

nhl.cz doporučuje

Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

Nečas bude pokračovat v Coloradu! S Avalanche podepsal pohádkovou smlouvu

30. října 18:04

Hertl: Každé auto ve Vegas má naše logo. McDavid ho zaskočil, radost mu dělá Slavia

30. října 17:56

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.