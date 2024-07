Mičkov je na místě činu. Nevnímáme ho jako spasitele, říkají Flyers

Tak se fanoušci Phialdephie dočkali, Rus Matvej Mičkov je připraven na další sezonu. Mladý útočník si uvědomuje, jak obrovská očekávání jsou spojena s jeho příchodem do týmu. Organizace se ale vše snaží krotit.

„Hlavní myšlenkou je vždy vítězství,“ řekl Mičkov. „Jsem tu proto, abych pomohl týmu k vítězství. Prostě chci hrát svým stylem a jsem tu proto, abych vyhrával.“

Mičkovův styl je charakterizován chutí do útoku a šikovnýma rukama. V minulé sezoně hrál na hostování v Soči v KHL a ve 47 zápasech nasbíral 41 bodů (19 gólů a 22 asistencí), což bylo nejvíce ze všech hráčů do 20 let v KHL.

Philadelphii by se taková ofenzivní vzpruha hodila poté, co v minulé sezoně skončila na 27. místě v NHL ve vstřelených brankách a poslední v přesilovkách. Flyers skončili čtyři body za Washingtonem v boji o play off. Byla to čtvrtá sezóna v řadě, kdy se jim nepodařilo postoupit.

Generální manažer Daniel Briere však trvá na tom, že Mičkov je jen jedním z dílků větší skládačky, která povede k návratu Flyers do bojů o mistrovský titul.

„Nevidíme v něm spasitele,“ řekl Briere. „To rozhodně neklademe na jeho bedra. Je mu 19 let, přichází se učit. Doufáme, že je pro něj nebe limitem, ale rozhodně od něj neočekáváme, že bude spasitelem týmu. Budujeme tým, který bude mít mnoho částí, které budou spolupracovat. A my doufáme, že on se stane jednou z nich."

Mičkov se mohl stát jedním z dílků této skládačky dříve, než Flyers očekávali. Philadelphia si ho vybrala jako sedmičku draftu v roce 2023 a věděla, že má smlouvu v KHL s SKA Petrohrad. Poslední dvě sezony této smlouvy však byly 25. června ukončeny a Mičkov 1. července podepsal s Flyers tříletý vstupní kontrakt.

„Ten proces byl dlouhý, ale já jsem se ho neúčastnil, bylo to mezi SKA a Flyers,“ řekl Mičkov. „Hlavně jsem se připravoval na to, že sem přijdu a budu hrát. Jsem moc rád, že tu mohu být.“

Briere uvedl, že Flyers byli ochotni počkat na Michkovův příchod až do roku 2026, ale jsou rádi, že ho mají dříve, než se předpokládalo. „Když jsme ho draftovali, nikdy jsme si nemysleli, že se to stane,“ přiznal Briere. „Částečně nám padl, protože jindy by šel na řadu mnohem dřív. Cítili jsme, že jsme v pozici, kdy jsme schopni počkat tři roky na jeho příchod.“

