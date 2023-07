Mičkov a Capitals? Rus při draftu do hlavního města USA nechtěl!

Novinové články v době draftu plnily informace o údajné vysněné destinaci Matveje Mičkova, kterou měl být Washington, kde hraje několik jeho krajanů. Jeho agent však nedávno vyšel s pravdou ven a vše uvedl na pravou míru. Capitals prý rozhodně nebyli na seznamu míst, kde chtěl Mičkov skončit!

Ruský klenot měl svést boj o post jedničky s Connorem Bedardem, ale nakonec kvůli okolnostem týkajících se ruské války a charakteru nadějného útočníka, šel Mičkov na řadu až jako sedmý. Risknout vše na jednu kartu se rozhodli Letci. Philadelphia vyhlásila rozsáhlou přestavbu, a tak jí nevadí, že na svého útočníka bude pár let čekat.

Na jednoho z generačních talentů si dělali dle dostupných informací zálusk i ve Washingtonu. Dokonce kolovaly informace, že sám Mičkov chce skončit právě zde. Capitals se prý snažili ze všech sil získat vyšší výběr, aby si mohli nadějný talent na draftu stáhnout. Nyní se ovšem do médií vyjádřil Mičkovův agent, který popřel informaci, že by jeho svěřenec toužil oblékat dres hlavního města USA.

„Každý může mít své vlastní priority. Při vší úctě k Washingtonu, pro Matveje nebylo prioritou, aby jej tento klub draftoval, jak psali někteří novináři. Dával přednost jiným možnostem. Ale kdyby si ho vybrali Capitals, nevytvořil by drama.“

Už před draftem se o Mičkovovi nemluvilo v tom nejlepším světle a nespokojen byl s chováním ruského mladíka i jeho krajan Andrej Nikolišin, který působí u Capitals jako jeden ze skautů.

„Co se týče charakteru, vztahu ke spoluhráčům, trenérskému personálu, managementu a fanouškům, tak tato osoba klesla velmi nízko v očích všech skautů a všech manažerů,“ řekl Nikolišin o Mičkovovi.

„Můžu ukázat korespondenci, jak odpovídá, když jsem se s ním chtěl setkat a jako skaut mu položit pár otázek, udělat rozhovor. Nikdy v životě jsem neviděl takovou neúctu k ostatním lidem.“

Přesto se Capitals zřejmě snažili tento generační talent získat. O jednu volbu to ovšem nevyšlo a na Mičkova ukázala Philadelphia. Pozorovat růst této naděje však nebude nikterak jednoduché. Mičkov okamžitě kontaktoval vedení Letců, že se kvůli povinnostem v Rusku nezúčastní ani nováčkovského kempu a do zámoří vycestoval prakticky jen na draft.

Jak celá situace ohledně Mičkova nakonec dopadne, to je ve hvězdách. Scénář připomíná příběh Kirilla Kaprizova, kterého draftovala Minnesota, ale velmi dlouho čekala, než se z KHL přesunul do NHL. Letci si počkají minimálně do roku 2026, ale pokud by tento risk vyšel, šlo by o jednu z největších krádeží draftu v historii.

Capitals tedy riskantní tah nevyšel. Washington nakonec získal Ryana Leonarda, jehož jméno bylo očekáváno výše a americký centr vypadá jako velmi slušný úlovek. Cíl Washingtonu však zůstal nesplněn. Nástupce stárnoucího kapitána Alexandra Ovečkina se přivést nepovedlo.

