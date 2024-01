Michigan nevyšel, teď Lauko konečně slaví! Jaké to bylo, co myslíte? pobavil

Téhle bilanci Jakuba Lauka se věří těžko. 31 zápasů a nula v kolonce vstřelených gólů. Vždyť je řeč o zdravě drzém útočníkovi, co rád vymýšlí na soupeřovy gólmany kulišárny. Dokonce mu proti legendárnímu Marcu-Andrému Fleurymu málem vyšel Michigan, prvotřídní finta s kořeny v lakrosu či florbalu. Jenže Lauko trefil Fleuryho hokejku. A neujalo se ani dalších 17 střel. Až v mači číslo 32 se oblíbený pracant dočkal. A úleva na něm byla znát.

Jasně, od borce, co hraje 9 minut za večer, nečekáte střelecké show.

Na ledě má chomutovský rodák od bostonského kouče Jima Montgomeryho jiné úkoly. Ale skórovat vždycky uměl a sem tam se trefit je rozhodně vítaná injekce sebevědomí.

Díky přesným zásahům se zkrátka dostanete do pohody. Zato nulu v kolonce tref jednoduše máte někde vzadu v hlavě a brzdí vás.

"To, když ve statistikách vidíte u svého jména nuly, má na vás dopad, rozhodně bych to nepodceňoval. Jste kvůli tomu pak netrpěliví, podepíše se to na vás. A těžko se držíte hry, kterou jste prospěšní pro tým," pověděl Montgomery.

Bylo znát, že trenér Medvědů je za Lauka rád. Dobře ví, že aby byl Lauko mezi mantinely co nejefektivnější, tak občas potřebuje rozvlnit síť.





A tak Lauka povýšil proti coloradským Lavinám do třetí lajny k Trentu Fredericovi s Morganem Geekiem a dal mu větší prostor. A vyplatilo se!

"Jaké to bylo, co myslíte?" odpověděl novinářům pohotovou protiotázkou, skoro jako seriálový Standa Ρekárek. "Byl to skvělý pocit. Je fajn konečně odmazat tu nulu. Chtěl jsem to prolomit chvílemi až moc, ale v posledních partiích jsem se soustředil hlavně na tvrdost. A přineslo to ovoce."

Čísla jeho slova dokládají, proti Avs rozdal Lauko hned pět hitů. Odměnou mu budiž premiérový gól, prosadil se do poloprázdné klece Colorada po pohledném manévru. Neukvapil se, dal si záležet.

A díky tomu mohl slavit. I rozdávat úsměvy před novináři.

