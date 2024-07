Mentor pro mladé obránce. Martinez se těší na novou štaci

Alec Martinez je obráncem, který během svého šestnáctiletého působení v nejslavnější lize světa posbíral nespočet zkušeností. V Chicagu se těší na roli mentora a mladé a dravé spoluhráče.

Kanadský obránce poprvé nakoukl do NHL v sezóně 2009/2010, a to ještě v dresu LA Kings, kteří si jej na draftu vybrali jako 95. pořadí v roce 2007. Svému týmu dopomohl ke dvěma Stanley Cupům, v roce 2014 se dokonce blýskl vítěznou brankou. Potřetí Pohár získal do svého držení v roce 2023, když slavil s Vegas.

Nyní přišel čas jít o dům dál. Martinez se rozhodl pro Chicago, které pro své vycházející hvězdy bude potřebovat zkušené mazáky. S Blackhawks podepsal smlouvu na jeden rok, během ní si přijde až na čtyři miliony dolarů.

„V první řadě jsem nadšený z toho, co Kyle Davidson dělá, a z toho, co přidal na soupisku," řekl Martinez po připojení k novému týmu. „Když vidíte některá jména, kluky a jejich rodokmeny, hokejový svět je poměrně malý, jsem docela dost nadšený. Myslím, že budeme taky dost dobří.“

Kromě Martineze obléknou dres Blackhawks také obránce TJ Brodie a čtyřlístek útočníků Tyler Bertuzzi, Teuvo Teravainen, Craig Smith či Pat Maroon. Vize je jasná: přivést více mentorů pro jejich mladé hvězdičky.

„Měl jsem to štěstí, že jsem se během své kariéry mohl učit od některých výjimečných hráčů a lidí, a byl bych první, kdo by vám řekl, že v žádném případě nevím všechno. Ale mám zkušenosti s hraním velkých zápasů v United Center a s play off a rád bych si myslel, že do jisté míry vím, co je potřeba k vítězství,“ popisoval kanadský obránce.

Martinec během minulé sezóny zapsal 17 kanadských bodů, průměrně na ledě strávil přes 19 minut za zápas. Mnohem důležitější však byla jeho defenzivní práce, jako každoročně patřil k těm největším mazákům, kteří padali do střel.

Během svého průniku do NHL měl také několik mentorů. Jeho působení v nejslavnější lize světa hodně ovlivnili Kings Rob Scuderi, Roby Regehr, Kings Jarnet Stoll či Dustin Brown. „Jako mladý kluk jsem měl to štěstí, že jsem měl tyhle kluky a viděl jsem je den co den a viděl jsem, jak se chovají na ledě i mimo něj. A jak být profesionálem. To je skutečná věc. Je tu křivka učení. Existují určité způsoby, jak zvládnout určité situace, a kdykoli máte někoho, kdo vám ukazuje, jak se chovat a jak čelit a překonávat určité výzvy a problémy, tak vám to jenom nahrává. Měl jsem to štěstí, že to pro mě udělalo hodně lidí,“ popsal kanadský obránce.

A proč se nakonec rozhodl podepsat zrovna v Chicagu? „Od samého začátku, kdy jsme se začali bavit, jsem cítil, že je to místo, kde bych chtěl být. Určitě je to situace, která mě zaujala a které jsem chtěl být součástí. Jsem nadšený,“ sdělil Martinez.

Share on Google+