Mělo by být brzy jasno, vyjádřil se Pittsburgh k Malkinovi s Letangem

Pittsburgh musí řešit, co s hvězdami Jevgenijem Malkinem a Krisem Letangem. Oba dva jsou aktuálně bez smlouvy. Jasno by ale mělo být už za pár dnů.

Budoucnost Jevgenije Malkina a Krise Letanga se řeší už několik měsíců. Oběma hráčům z hvězdného tria Tučňáků letos skončily jejich osmileté kontrakty a letos by tak mohli zamířit na trh volných hráčů. Šéf provozního oddělení Brian Burke ale v podcastu novináře Jeffa Marka uvedl, že tým je s oběma hráči v jednání a výsledek by měl být znám velmi brzy.

„Odhaduji, že bychom (výsledek) měli u obou vědět do pár dnů. Udělali jsme jasné kroky ke schůzce a podpisu Krise Letanga. S Jevgenijem Malkinem už tak jasné nebyly, jen protože víme, s kolika penězi můžeme pracovat, musíme tuhle skládačku dát dohromady. Zřejmě se bude muset odehrát nějaká sekvence. Jeden podepíše, pak podepíše i ten druhý, nebo možná ani jeden. Jasno by ale mělo být brzy.“

Kdo by si ale myslel, že Pittsburgh Rusa už nechce, ten by byl na omylu. „Chceme podepsat oba hráče,“ klidnil Burke emoce. „Všichni by to měli mít jasně na paměti. Chceme přívést zpět oba hráče, ale musí přistoupit na podmínky a dohodnout se na dolarech, které dávají smysl. […] A pokud ne, tak se nevrátí. To by si měli lidi uvědomit. Není to tak, že bychom je nechtěli. Chceme je zpátky, ale musí přijít s čísly, která dávají smysl, a nenechat nás svázané rozpočtovým stropem. Pokud se to nestane, nevrátí se. Pro nás je to velmi jednoduché. Chceme je zpět. Musí souhlasit s podmínkami, které dávají smysl, nebo se nevrátí.“

Letang osmiletý kontrakt podepsal 3. července 2013 a ročně dostával 7,25 milionů dolarů, což dohromady činilo 58 milionů. Malkin prodloužil smlouvu o deset dní později, vydělal si ale o osmnáct milionů více (76 milionů dolarů, 9,5 milionů ročně). Podle některých zdrojů má ale Pittsburgh k dispozici jen necelých 59 milionů dolarů, než narazí na strop, takže se oba hráči budou muset zřejmě hodně uskromnit. Oba by chtěli ale s týmem pokračovat.

„Vím, že je to business,“ vyjádřil se Malkin 17. května. „Miluju tohle město a fanoušky. Pokud tým chce novou krev, mladší hráče a řekne mi měl bys jít, budu s tím v pohodě. Doufám že tu zůstanu navěky, myslím tím ukončit zde kariéru.“

Letang byl ve svém prohlášení méně emotivní, i on ale cítí, že může ještě něco týmu odevzdat. „(Můžu hrát ještě) čtyři, pět let. Bez problému,“ řekl v minulosti médiím.

„Vždycky bylo hlavním cílem zůstat a hrát v Pittsburghu. Rozhodně jsem se snažil tu něco vybudovat. Chci v tom pokračovat.“

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+