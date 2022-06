Měli ho vyměnit, ale Chytil se chytil! Druhý Zibanejad, chválí kouč

Před druhým finále Východní konference si sudí nejspíš proklepnou číslo 72 v dresu newyorských Rangers. „Pan Chytil? Kontrola totožnosti, budeme potřebovat občanku a otisky prstů.” Filip Chytil ve vyřazovací fázi zdaleka nepřipomíná kluka, který se protrápil základní částí se ziskem osmi gólů. Pálí, trefuje a deptá gólmany. Naposledy obávaného Andreje Vasilevského z Tampy, kterého střely českého sympaťáka spálily hned dvakrát. Chytil tak v play off nastřádal už sedm branek.

Pouze den odpočinku měli k dispozici Rangers po vypjaté a zdlouhavé sérii s Carolinou. V noci ze středy na čtvrtek už na ledě Madison Square Garden nastoupili proti Lightning, vítězům Stanley Cupu z posledních dvou let.

Únava jako by ale nebyla znát. Blueshirts se zvládli prosadit hned z první střely na branku, v konečném součtu slavili úvodní výhru 6:2. V souboji dvou nejvěhlasnějších brankářů současnosti těžce pohořel hostující Andrej Vasilevskij, snajpři soupeře mu nedali moc šancí. Velké problémy způsobil zejména útok benjamínků s Filipem Chytilem, který už podruhé v play off procedil do sítě dva puky během jednoho večera.

Dětská hravost klíčem k úspěchu

Někdejší Chytilmania tak v New Yorku zase ožívá. Útok benjamínků, přezdívaný The Kid Line, baví fanoušky.

„Všichni tři se proti Tampě přiblížili k nejlepšímu výkonu, jaký jsem od nich kdy viděl. Dali důležité góly a předvedli krásné akce. Proměnili se v sebevědomou partičku mladých kluků, dětskou hravost mají prostě v sobě,” snášel poklony trenér Gerard Gallant.

Přitom značnou část sezony s produkcí Filipa Chytila, Alexise Lafreniereho a Kaapa Kakka bojoval. Čech si v prosinci poseděl na tribuně, v únoru znovu. V 67 zápasech dal bídných osm gólů. Slavný sloupkař New York Post Larry Brooks psal dokonce o tom, jak by Chytila měli Rangers vyměnit za Cala Clutterbucka.

Chytil dospěl, atakuje rekord

Nestalo se. Místo toho Gallant promluvil nejmladšímu krajanovi, co kdy okusil NHL, upřímně do duše.

„Ptal se, co pro mě může udělat. Řekl jsem mu, že bychom potřebovali druhého Zibanejada. Chtěl jsem, aby sbíral více bodů jako třetí centr,” pravil Gallant po úvodní výhře v konferenčním finále. „Filip si to přebral po svém. Tvrdě pracuje, snaží se a zaslouží si odměnu, které se mu momentálně dostává. Ve své hře se velmi posunul, dospěl. Toho si všímají úplně všichni.”

Velitel Rangers má pravdu. Chytilova sedmigólová erupce už se odráží i v historických tabulkách. V roce 1994 dal mladík Alex Kovalev v play off devět branek. Mezi newyorskými střelci, kterým bylo během působení ve vyřazovací části 22 či méně let, je Chytil společně s Murdochem a Maloneym hned za ruským rekordmanem. Stíhací jízda přitom ještě nekončí, odchovanec Zlína má před sebou minimálně čtyři další zápasy.

„Naše lajna se snaží hodně bruslit a hrát s pukem. Tak jsme nastavení od začátku play off. Nic nevymýšlíme, chceme se na ledě bavit, hrát tvrdě a pomáhat týmu. Už jsem říkal, že toužíme dojít co nejdál,” pronesl Chytil rezolutně po úspěšném večírku proti Bolts.

Na dvougólový duel tentokrát čekal jen čtyři dny. Předchozí pauza přitom nesla číslo 926! Chytilův výkonnostní strop je pro tuto chvíli v nedohlednu.

