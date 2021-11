Měl se vrátit do juniorky, teď je centrem první formace. Dvanáctka letošního draftu září!

Necelý půlrok jako z pohádky má za sebou Cole Sillinger. V létě na draftu si rodáka z Columbusu z 12. místa vybral klub z města, kde se narodil (tou dobou, v sezóně 2002/2003, hrál za Blue Jackets jeho táta Mike), Sillinger poté zaujal na nováčkovském turnaji v Traverse City a vměstnal se i na konečnou soupisku Jackets. Jako nejmladší hráč letošní NHL.

Jako nejmladší hráč v lize ovšem Sillinger rozhodně nepůsobí, k tomu se ale dostaneme později. Pojďme pěkně popořadě.

Na zmiňovaném turnaji v Traverse City Sillinger v prvních třech zápasech dominoval natolik, že nebyl důvod nasadit jej do čtvrtého. A osmnáctiletý Američan zaujal i na kempu prvního týmu.

Novopečený trenér Brad Larsen, který byl povýšen po šesti letech asistentování Johnu Tortorellovi, si na konci kempu pozval Sillingera do kanceláře. A řekl mu, že se snažil najít sebemenší důvod, aby jej vyškrtl z prvního týmu: jakékoliv nedostatky v jeho hře, že by mohl dominovat v juniorce, že by mohl získat otěže mezi dospělými na farmě v AHL. Larsen ale žádný důvod nenašel, Cole Sillinger si svými výkony hlasitě řekl o místo na soupisce.

Po devíti utkáních v NHL jej podle ligových regulí mohlo vedení Blue Jackets přesunout do juniorky, aniž by tím spálilo rok z jeho nováčkovské smlouvy, ani v tomto případě jim ale Sillinger svými výkony nedal na výběr. Nejmladší hráč v NHL už má na kontě šest bodů (4+2), ve svém devátém utkání dvěma góly pomohl Columbusu k překvapivé výhře 5:4 po prodloužení v Coloradu.

To už Sillinger nastupoval ve středu první formace po boku Jakuba Voráčka a Patrika Laineho. "Je to úžasné, je neskutečný. Nemůžu uvěřit, že je mu jen 18 let," nešetřil po utkání superlativy autor vítězné branky Jake Bean.

V závěru tohoto středečního duelu se zranil Patrik Laine, ve včerejší odvetě proti Avalanche tak Sillinger s Voráčkem dostali na levé křídlo dalšího mladíka, dvacetiletého Jegora Činachova. A hádejte, jak to dopadlo.

Jak napovídá video výše, Cole Sillinger vstřelil díky teči Činachovovy střely od modré vítězný gól. 62 sekund před koncem třetí třetiny. "Byl to šťastný odraz, poslední dobou mám na to štěstí. Naše formace si dnes vytvořila hodně šancí," zářil po utkání nejmladší hráč NHL a rázem jeden z kandidátů na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka sezóny.

Výborný zápas mimochodem odehrál i Jakub Voráček, který se blýskl parádní asistencí na první gól zápasu a trenér Larsen po utkání takto vtipkoval na adresu dvaatřicetiletého harcovníka: "Řekl jsem Jakeovi, že to vypadá, jako by měl nohy jako dvacetiletý."

Do velké míry díky této formaci prožívá podceňovaný Columbus skvělý start do sezóny. Blue Jackets z deseti utkání vyhráli už sedmkrát, doma v Nationwide Areně dokonce mají bilanci pěti výher a jediné porážky.

