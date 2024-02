Měl dost času si svůj čin rozmyslet, stojí v prohlášení ligy. Rielly vyfasoval pět zápasů

Obránce Toronta Morgan Rielly si vyslechl trest během osobního slyšení před disciplinární komisí NHL. NHL Department of Player Safety, jak se oficiálně ligové oddělení nazývá, rozhodlo o udělení pětizápasové suspendace, která je vůbec prvním takovým trestem pro hvězdného obránce, jenž například v roce 2019 skončil čtvrtý v hlasování o Lady Byng Trophy.

K incidentu, který oddělení hráčské bezpečnosti s Riellym projednávalo, došlo během víkendového utkání Toronta s Ottawou. Ridly Greig vyrazil k prázdné brance a napálil do ní kotouč z nápřahu, což se Riellymu ale vůbec nelíbilo. Vyrazil za soupeřem k mantinelu a holí jej udeřil do obličeje.

Za krosček si šest sekund před závěrečnou sirénou vyslechl trest na pět minut plus do konce utkání. Pár hodin po zápase se začala šířit informace, že Riellyho čeká osobní slyšení před disciplinárkou.

Ridly Greig buries the empty-netter with a slapshot and Morgan Rielly takes exception ???? pic.twitter.com/6NISK4AMSt — Sportsnet (@Sportsnet) February 11, 2024

Incident rozdělil nejen fanoušky, ale i řadu hokejistů, na dva tábory. Jedni upozorňovali, že Greig dostal naloženo právem, jiní zase správně podotýkali, že Rielly mohl volit úplně jinou volbu trestu za "drzost" mladého protihráče. Tomáš Zatloukal ve svém pohledu na celou situaci nabídl celou řadu řešení, za která by se Rielly do problémů nedostal, jenže jak už to tak bývá, ve vyhrocené chvíli přichází zkraty. To se stalo i Riellymu.

V úterý tedy Rielly zamířil před ligové funkcionáře, kteří jej potrestali pětizápasovým trestem. Jelikož Riellyho úmyslem bylo soupeři ublížit, mohl si vyslechnout i vyšší trest.

„Nejedná se ani o neúmyslné, ani náhodné použití hokejky. K situaci došlo dlouho po vstřelení gólu a pouze za účelem odplaty,“ vysvětlovala liga ve svém stanovisku k Riellyho suspendaci. „Rielly Greiga nějakou dobu pronásledoval a měl dostatek času si rozmyslet jiný způsob zákroku nebo zajistit, aby byl krosček proveden výhradně na tělo. Místo toho se Rielly rozhodl zvednout hůl na úroveň Greigovy hlavy a krku.“

Právě proto, že Rielly použil svou hokejku jako zbraň, nezbylo lize nic jiného, než doposud bezúhonného hokejistu potrestat. A pro Toronto se jedná o velkou komplikaci, jelikož devětadvacetiletý bek je nejlepším obráncem týmu.

Rielly, jenž v této sezoně odehrál 50 zápasů s bilancí 7 branek a 36 asistencí, se bude moci do sestavy vrátit 22. února ve venkovním utkání v Las Vegas.

Share on Google+