Měl chytat o post jedničky, ale jen bere plat. Comeback v Chicagu opět odložen

17. září 15:00David Zlomek
Laurent Brossoit měl být jistotou v brankovišti Chicaga, místo toho se k němu už druhou sezonu vůbec nedostane. Blackhawks při zveřejnění soupisky pro tréninkový kemp oznámili, že jednatřicetiletý gólman dál laboruje s pravým kolenem, které ho vyřadilo z celé uplynulé sezony. Podle Bena Popea z Chicago Sun-Times bude jeho absence pravděpodobně mnohem delší než jen kemp.
Pro gólmana by druhý rok mimo hru znamenal, že za tým neodchytal jediný zápas, přestože s ním v létě 2024 podepsal dvouletý kontrakt na 6,6 milionu dolarů. Brossoit přišel jako posila, která měla vyzvat Petra Mrázka o post jedničky nebo alespoň dodat jistotu, pokud by se mladý Arvid Söderblom dál trápil. Po parádní sezoně ve Winnipegu, kde kryl záda Connoru Hellebuyckovi s famózní úspěšností 92,7 % a průměrem 2,00, si na trhu s volnými hráči řekl o slušnou smlouvu.
Jenže pak přišla rána, v srpnu 2024 podstoupil operaci menisku a podle původních prognóz měl být mimo hru jen pět až sedm týdnů. Chicago dokonce věřilo, že stihne start sezony. Jenže návrat se neustále oddaloval, v listopadu byl přeřazen z kategorie day-to-day na nejistou a po další operaci přišlo definitivní ukončení jeho ročníku u trade deadline.
Od té doby klub jen opatrně naznačoval, že by se mohl vrátit, ale nejnovější oznámení prakticky potvrzuje, že se comeback v dohledné době nechystá.
Ironií osudu je, že i kdyby byl Brossoit zdravý, v Chicagu by nejspíš skončil jen jako luxusní náhradník. Söderblom se v minulé sezoně vyšvihl k solidním výkonům (36 startů, 89,8 %), navíc Blackhawks přivedli v rámci trejdu za Setha Jonese bývalou jedničku draftu Floridy, Spencera Knighta, který je nyní jasnou jedničkou a má čerstvě podepsanou tříletou smlouvu na 17,5 milionu.
Pro Blackhawks nejde o žádnou finanční katastrofu, tým je blíž platovému minimu než maximu, takže si může dovolit nechat Brossoitův cap hit 3,3 milionu ležet na listině zraněných hráčů klidně celou sezonu.
