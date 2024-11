Měl by být Sidney Crosby vyměněn? Podle bývalého hráče Pens Paula Bissonnetteho ano

Pittsburgh Penguins se od začátku letošní sezóny potýkají s mnoha problémy a nyní by podle několika zdrojů z NHL měli být na pokraji něčeho převratného, a to možná i v rámci výměny vlastního kapitána.

Po spoustě spekulací z letošního léta se Pens konečně dohodli s kapitánem Sidneym Crosbym a podepsali s ním dvouleté prodloužení smlouvy, které ho podle všech předpokladů udrží v Pittsburghu až do jeho odchodu do důchodu.

Díky tomu a dalším mimosezónním krokům se očekávalo, že tým bude usilovat o postup do bojů o Stanley Cup. Nicméně s bilancí 6-9-2 po porážce 7:1 s Dallas Stars by se situace mohla změnit. Při pohledu na tabulku Východní konference je těžké si představit, že by Tučňáci mohli v této sezóně pomýšlet na play-off, když už teď je před nimi 11 týmů.

To nejhorší však přišlo v pondělí večer, když tým inkasoval od Stars 7 gólů, a s tím přišly i divoké reakce na sociálních sítích. Ta nejzajímavější však přišla od hostitelů podcastu Spittin Chiclets, přičemž Ryan Whitney jako první naznačil, že tým bude muset v blízké budoucnosti udělat nějakou velkou změnu. Poté přišel i Paul Bissonnette, který na rovinu řekl a navrhl, aby Pittsburgh přesunul svého kapitána do Colorada, kde by hrál se superhvězdou Nathanem MacKinnonem a měl ještě šanci zazářit.

Bohužel pro fanoušky je velmi pravděpodobné, že Pens jej budou držet po zbytek jeho kariéry, a vzhledem k tomu, jak moc se momentálně tučňákům daří, by to mohlo znamenat, že už jej neuvidíme znovu v play-off.

Situace se ještě může změnit, pokud se týmu nebude i nadále dařit, s Crosbyho smlouvou jistě není těžké hýbat, ale zatím je to pro Paula Bissonnetteho a hokejové fanoušky jen nesplnitelný sen. Tak jak ale naznačilo už několik zdrojů, v Pittsburghu se schyluje k něčemu velkému, bude tedy zajímavé sledovat, k čemu.

Share on Google+