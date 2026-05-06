Mejdan v Bell Centru. Když hřmí stadión, ale chybí hráči

19. května 11:30Jiří Lacina
Montreal si letošní play off míní užít! Dvě sedmizápasové série nabídly fanouškům dostatek adrenalinu a přidaného hokeje. A pozor. Pokud hrají vaši chlapci na soupeřově ledě, neznamená to, že si to nemůžete společně parádně užít.
Jak všechno probíhá?
Také na zápasy venku je běžně plný celý Bell Centre. Canadiens svolali na aktuální sedmý duel „Game 7 Watch Party“. Začínalo se v 19:30 místní času, brány byly otevřené od 18:00. Vstupné bylo 12 dolarů, tedy zlomek běžné ceny, kdy v hale excelují hráči. Celý výnos jde na charitu, naposledy na podporu mládeže a přístup k umění v Quebecu.
Yea I think my ear drums would have exploded in the Bell Center tonight pic.twitter.com/mFd58sbfRE
— TheHUBshow???? (@TheHUBshow_) May 19, 2026
Aréna se zaplnila do posledního místa, v halě bylo přes 21 000 fanoušků. Lidé popisují atmosféru jako „šílenou“, s chorály, oslavami gólů a energií srovnatelnou s živým zápasem.
Koukat doma v televizi? Nuda! „Nejlepší nápad sledovat to tady v Bell Centru, dav byl ohromný. Na 1000% půjdu příště znovu,“ vyznala jedna z účastnic.
„Dívat se na Habs na velké obrazovce v Bell Centru bylo naprosto neuvěřitelné. Upřímně, nejlépe investovaných dvanáct dolarů. Atmosféra, energie...“ přidává svou recenzi další.
Na místě nechyběla velká média. Informace z Bell Centrea podávala například CBC.
Domácí zápasy série lze sledovat také na ulici před halou, tzv. „Street Edition“. Na Avenue des Canadiens-de-Montréal před Bell Centrem už jsou v play-off k dispozici tři velké obrazovky. Otevírá se dvě hodiny před zápasem. Neplatíte žádné vstupné, ale kapacita je omezená.
Klub akce významně propaguje. Cílem je vytvořit obrovskou komunitní atmosféru a podpořit tým i při venkovních zápasech. A jestli si je někde umí užít, pak v Kanadě!
Montreal vybojoval pro věrné fans už třetí sérii, s čímž asi málokdo počítal. Naposledy byli Habs tak daleko v roce 2022, kdy se probojovali do finále.