Megavýprodej v Torontu? Nový šéf chce rozprášit tým, nedotknutelné je jen jedno jméno

23. května 9:00

David Zlomek

V Torontu nezůstane kámen na kameni. Poté, co klub prožil naprosto katastrofální sezonu, skončil na 28. místě a poprvé od roku 2016 nepostoupil do play-off, vyhlásilo nové vedení v čele s generálním manažerem Johnem Chaykou a poradcem Matsem Sundinem totální přestavbu kádru. Podle hokejového insidera Chrise Johnstona vyslalo Toronto do celé NHL vzkaz: jsme otevřeni jakýmkoliv obchodům a jsme ochotni jednat o výměně každého hráče na soupisce. Tedy s jednou jedinou výjimkou. Nedotknutelným mužem je pouze kapitán Auston Matthews.

„Z jiných týmů mám zprávy, že z kanceláří Leafs zní jasné poselství: budeme diskutovat o komkoliv kromě Austona Matthewse,“ prohlásil Johnston. To je pro hokejový svět poměrně šok, protože na trhu se tak teoreticky ocitají superhvězdy jako William Nylander, elitní obránce Morgan Rielly nebo bývalý kapitán John Tavares.

Johnston však jedním dechem tlumí přehnaná očekávání: „Musíme mít na paměti, že kluci jako Rielly nebo Nylander mají ve smlouvách plné doložky o nevyměnitelnosti. Takže ta jejich dostupnost na trhu není tak žhavá, jak se může na první pohled zdát, protože mají všechno ve svých rukou. Ukazuje to ale, že Chayka po nástupu do funkce zvažuje absolutně všechno a jisté nemá nikdo nic.“

Okamžitě po zveřejnění této zprávy se začalo spekulovat, které kluby by mohly situace v Kanadě využít. Jako ideální obchodní partner se jeví třeba Washington Capitals. Generální manažer Caps Chris Patrick se netají tím, že v létě nutně potřebuje sehnat dvě věci: produktivního útočníka do elitní šestky a top obránce. A v Torontu by mohl najít obojí.

Třicetiletý Švéd William Nylander má k Washingtonu velmi blízko. Jeho otec Michael v klubu dříve hrál, William v tamní oblasti vyrůstal a navíc je nejlepším kamarádem washingtonského obránce Rasmuse Sandina. Pokud by měl Nylander kvůli rozsáhlým změnám v Torontu zrušit svou doložku o nevyměnitelnosti, Capitals jsou pro něj nejlogičtější destinací. Smlouvu má sice ještě na šest let s obřím platem 11,5 milionu dolarů ročně, ale s rostoucím platovým stropem bude jeho cena pro ambiciózní týmy stále přijatelnější.

