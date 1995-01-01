NHL.cz na Facebooku

NHL

Megasmlouva v Dallasu! Opora z obrany dostala nečekanou odměnu

29. října 14:35

David Zlomek

Dallas Stars oficiálně oznámili, že se dohodli na osmiletém prodloužení smlouvy s obráncem Thomasem Harleym v celkové hodnotě 84 milionů dolarů. Nový kontrakt, který začne platit od sezony 2026/27, přinese čtyřiadvacetiletému bekovi průměrný roční plat 10,5 milionu dolarů.

Jde o jeden z největších kontraktů, jaký kdy Stars obránci nabídli, a potvrzení Harleyho statusu jako jednoho z klíčových hráčů současného týmu. Klub se tak rozhodl odměnit obránce, který se během posledních dvou let zařadil mezi elitu NHL.

Od začátku sezony 2023/24 nasbíral Harley 32 gólů a 105 bodů ve 166 zápasech, k tomu přidal 18 bodů v play off. Patří mezi 15 nejproduktivnějších obránců ligy a zároveň drží vynikající defenzivní pokročilé statistiky.

„Jsme nadšení, že Thomase můžeme mít podepsaného na dalších osm let,“ uvedl generální manažer Jim Nill v oficiálním prohlášení. „Tato smlouva je naprosto zasloužená. Thomas se stal jedním z nejlepších obránců v NHL a jeho schopnost nahradit Miro Heiskanena během zranění byla klíčová pro naši stabilitu. Těšíme se, že spolu povedou naši obranu ještě mnoho let.“

Harley tak překonal i svého kolegu Mira Heiskanena, který si od roku 2021 vydělává 8,45 milionu dolarů ročně. Vzhledem k růstu platového stropu ale Harleyho smlouva z dlouhodobého hlediska zabírá dokonce menší procento rozpočtu než Heiskanenova tehdy.

Pro Dallas to znamená další krok v upevňování dlouhodobého jádra. Klub má nyní Heiskanena, Harleyho, Roope Hintze, Wyatta Johnstona, Jakea Oettingera i Esa Lindella pod smlouvou až do roku 2030 a dál.

Jedinou otázkou zůstává, jak si tým poradí s rozpočtem. Po této smlouvě budou mít Stars podle odhadů zhruba 17 milionů dolarů volného prostoru pro léto 2026, kdy je čekají nové dohody s dalšími talenty, mimo jiné Jasonem Robertsonem, Mavrikem Bourquem a Nilsem Lundkvistem.

