Megahit ve skvělý (Ne)čas! Rantanen poprvé vyzve Colorado, utne Dallas MacKinnonovu sérii?

Atraktivnější mač by nevykouzlil ani Gandalf. Nedělní večer přinese bitvu dvou z největších favoritů na zisk Stanley Cupu, okořeněnou premiérovým měřením sil mezi Martinem Nečasem a Mikkem Rantanenem od lednové výměny, co otřásla NHL. Pro Rantanena jde o emotivní záležitost z ještě jednoho, silnějšího důvodu, prvně se představí v Coloradu jako soupeř. Coby nový tahoun Dallasu, s kontraktem na 96 milionů dolarů v kapse. Lídr produktivity NHL Nathan MacKinnon navíc bodoval doma už 20krát za sebou. Úvodní buly je pro našince na programu v tuze příhodnou dobu (20:30).

Tenhle zápas přitáhne k obrazovkám i sváteční diváky.

NHL, možná i hokeje obecně.

"Samozřejmě, že to pro mě bude plné emocí," říká Rantanen o svém debutu na ledě Lavin v roli protivníka. O jeho dvou trejdech, které dělilo jen 13 odehraných mačů za carolinské Hurikány (ti za něj obětovali i Nečase), se toho napsalo spoustu.

Čtenářsky vděčné byly texty o tom, jak transfer Rantanena zaskočil. A také ty o životní šanci pro Nečase, vysvobozeného z herního stylu, který mu úplně neseděl, a přesunutého do kombinačního a bruslařského ráje.

Zábavná byla zkazka o Jakeu Roslovicovi, kterak k rolexkám za 10 000 dolarů (a dalším darům) přišel, přičemž už zase nosí v Carolině své oblíbené numero 96.

Bouřlivé reakce (především pak ze strany Rantanenova agenta) přinesla upřímná slova Roda Brind'Amoura, kouče Canes, který prohodil, že hvězdný forvard od prvních chvil nestál o dlouhodobou spolupráci.

Měl prý říct: "Jsou čtyři kluby v NHL, kde bych chtěl působit. Vy mezi ně nepatříte." Agent to vyvrací, což má ostatně v popisu práce... Popírá to i sám hráč.

A těch témat, která se vyrojila kolem Rantanenovy ságy, by se hravě našlo ještě pěkných pár. To nejčerstvější? Návrat dynamického a urostlého kanonýra pod Skalisté hory - ovšem v roli soka.

Navíc v barvách mančaftu, který je jedním z nejvážnějších adeptů na zisk Stanley Cupu. Dallas se vybavil na play-off nejen Rantanenem, ale třeba také dalším Finem Mikaelem Granlundem a ostříleným zadákem Codym Cecim.

Stříbrný pohár je jednoznačným cílem i pro Avs.

Vždyť při Nečasově příchodu vylepšili kádr o Jacka Druryho, poté přišel po Rantanenovi patrně nejzajímavější hráč letošní přestupové uzávěrky. Brock Nelson. A kromě něj také Charlie Coyle a "dobrý holub" Erik Johnson.

Největší pozornost každopádně bude soustředěna na dvojnásobného pokořitele magické stobodové hranice za sezony. Na Rantanena, poprvé v životě hrajícímu proti Calemu Makarovi a hlavně MacKinnonovi.

Oba výrazně pomohli vytvořit jeho renomé a podíleli se na jeho skvostných součtech branek a nahrávek. Navíc jde o velké kamarády.

"Hrál jsem pro tamní báječné fandy dlouhé roky. Doufám, že mě přivítají v dobrém. Nikdy jsem nechtěl pryč," povídá rodák z Nousiainenu, kterému se u Hvězd zatím daří (2+1 za tři klání).

Jaké to je vrátit se do Colorada jako soupeř, zná Rantanenův spoluhráč (a také hokejista, co mu připravil premiérový gól za texaský klub) Matt Duchene. "Je to těžká situace, cítíte se nesvůj. Ale hrajete dobře, protože sázíte především na své instinkty. Snad to bude platit i pro Mikka."

