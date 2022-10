Medvědi za klokany? NHL by ráda do Austrálie!

Pokaždé, když NHL zamíří mimo své teritorium, je z toho velká sláva a úspěch v dané zemi. Ať už jde o Švýcarsko, Švédsko nebo naposledy Česko. Elitní hokej už se také jednou ukázal v Číně, a tak není divu, že má liga zájem o další rozšíření svého působení. Ve hře má být údajně Austrálie.

NHL má v hraní za hranicemi Severní Ameriky dlouholeté zkušenosti, průkopníky byli hráči Detroitu a Montrealu, kteří v roce 1938 odehráli několik zápasů ve Spojeném království.

Od té doby uběhlo spoustu doby a hokej se stal také obřím byznysem, jehož působení po světě je nutno rozšiřovat. NHL proto zavedla pravidelné túry po Evropě, kde slaví velký úspěch. Nyní dle zákulisních informací přichází čas na další destinaci.

„V příštích týdnech má NHL v plánu udělat průzkum v Austrálii,“ sdělil veřejnosti novinář Elliotte Friedman. „Není to nic jistého, ale opravdu věřím tomu, že by tam liga ráda pár zápasů odehrála."

Mělo by to být někdy v příštích dvou letech. Vždyť i Bill Daly, zástupce komisionáře, v Praze uvedl, že by liga ráda odehrála více zápasů za oceánem. Je dost možné, že aniž by chtěl, nemyslel Atlantický, ale Pacifický.

Výlet za klokany by se pak měl podle Davida Pagnotty týkat Bostonu. Zajímavá volba týmu, avšak klidně se může stát, že průzkum, který si liga plánuje udělat, ukáže, že by fanoušci viděli radši jiný tým.

Mimochodem, NHL bude muset řešit i to, koho posílat v dalších letech do Evropy. Očekává se návrat do Švédska, možností jsou zápasy v Norsku, Německu a na Slovensku.

Pagnotta by se prý nedivil ani možnosti Francie, navíc NHL by se velice ráda nějakým stylem účastnila milánské olympiády, a to v podobě ligových zápasů před samotným sportovním svátkem.

NHL může těšit, že je o nic rostoucí zájem a že z destinací, kde by se mohlo hrát, může vybírat. Austrálie by však byla vskutku zajímavá!

