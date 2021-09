Medvědí odcházení. Bergeron zvažuje odchod

Pro fanoušky Bostonu začíná být sledování jejich celku čím dál těžší. To, že přichází zklamání v play off, je jedna věc. To, že pomalu odcházejí legendy, díky kterým se organizace veze dlouhá léta na vítězné vlně, je možná ještě horší. Odešel Chára, sezonu vynechává Krejčí, otazník visí nad Raskem. A aby toho nebylo málo, budoucnost zvažuje i Patrice Bergeron.

Současný kapitán Bruins se totiž po následující sezoně stane volným hráčem. Pokud nepodepíše v Bostonu, bude moci v létě podepsat kdekoliv jinde. Už jenom ta představa zní podivně, Bergeron totiž celou svou kariéru zasvětil (zatím) Bostonu.

Medvědi by moc rádi, kdyby Bergeron zůstal i pro další léta. A nejlépe, kdyby v organizaci ukončil kariéru. Don Sweeney, generální manažer Bruins, v srpnu uvedl, že délku kontraktu by případně nechal čistě na Bergeronovi.

Ten má ale možná zaječí úmysly. „Odehraji tu sezonu a až pak uvidím, co dál,“ řekl Bergeron ve středu. „Dost lidí se mě na to v létě ptalo. Já se ale chci soustředit jenom na další sezonu. Zbývá mi poslední rok. Myslet na to, co bude dál, mi přijde bezpředmětné.“

Bergeron je i přes svůj vyšší věk stále klíčovým hráčem Bruins. Už teď je naprostou legendou – je členem výjimečného Tripe Gold Clubu i čtyřnásobným vítězem Selkeho trofeje pro nejlépe bránícího útočníka ligy.

Dosáhl tak na všechno, co mohl. I přes to je možné, že by ke konci kariéry chtěl stihnout ještě jedno angažmá. Vyzkoušet si něco nového.

„Chci za sebou nechat něco výjimečného,“ dodal. „Samozřejmě se upínáme ke Stanley Cupu. Vím, že to říká každý tým, ale u nás je ta touha opravdová. Vyhrát ho, to je ta jediná věc, na kterou teď myslím.“

Kdyby se Bergeron opravdu rozhodl zkusit něco jiného, byla by to pro Bruins obří komplikace a trhlina do plánů na další roky.

Důkazem budiž letošní léto, kdy nečekaně odešel David Krejčí. Boston musí nutně hledat náplast na pozici druhého centra. Zatím to vypadá, že bude čerpat ze svých zdrojů, nicméně není jisté, jestli se Charlie Coyle, který je na pozici ve středu druhého útoku pasován, chytí tak, jak má.

S odchodem Bergerona by vznikla ještě větší díra. A to nejen v sestavě, ale i v kabině. Boston se tak kromě nabídky nové smlouvy pro svého kapitána musí soustředit i na možný plán B.

