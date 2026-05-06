Mečbol? Musíme zařadit ještě vyšší převod, zní z kabiny Caroliny

12. června 10:00David Zlomek
Raleigh prožilo noc, na kterou se bude vzpomínat. Carolina Hurricanes zvládla klíčovou pátou bitvu finále Stanley Cupu, porazila Vegas 4:2 a už jen jediné vítězství ji dělí od zisku stříbrného poháru. V bouřící kabině domácích ale místo předčasných oslav vládne stoprocentní koncentrace. Tým moc dobře ví, že ten nejtěžší krok ho teprve čeká na ledě soupeře. „Čím dál víc to připomíná náš typický hokej plný tlaku. Ale musíme vytrvat a jet dál,“ burcoval po zápase kapitán Jordan Staal.
Sám vůdce Hurricanes píše ve finále neuvěřitelnou story. Vstřelil už svůj šestý gól v sérii a stal se prvním hráčem od roku 1956, kdy to dokázal Jean Beliveau, který skóroval v každém z prvních pěti zápasů finále Stanley Cupu. „Je to samozřejmě skvělá společnost, ale mě teď zajímají výhradně výhry,“ odmítl Staal jakékoliv osobní zásluhy.
Obrovský balvan spadl ze srdce útočníkovi Andreji Svečnikovovi. Ruský snajpr se v úvodu série střelecky trápil a před pátým zápasem kvůli obřímu tlaku nemohl ani spát. Na ledě ale explodoval, dvakrát propálil Cartera Harta mezi betony a stal se první hvězdou večera. „Tohle je největší vítězství v mém životě. Zaplaťpánbůh, že jsme ten zápas urvali. Věřím, že v sobě máme sílu ještě na jeden poslední krok,“ radoval se Svečnikov.
Carolina v zápase dominovala především díky svému neúprosnému, celoplošnému napadání, kterým obraně Rytířů brala kyslík. Defenzivní val Vegas navíc citelně oslabil po tvrdém hitu obránce Seana Walkera, po němž ze zápasu s poraněným zápěstím odstoupil centr William Karlsson.
„Chceme hrát agresivně. Když na soupeře takhle těsně dotíráte, nedáte mu vůbec žádný čas ani prostor na rozehrávku,“ popisoval úspěšnou taktiku Walker. „V dřívějších fázích play-off jsme zápasy vyloženě kontrolovali a nepouštěli soupeře do žádných šancí. Dneska to tomu bylo hodně blízko. Přesně o to samé se teď pokusíme ve Vegas.“
Trenér Rod Brind’Amour sice ocenil skvělý herní projev a perfektně zvládnuté přesilovky, které utkání rozhodly, ale své hráče okamžitě držel při zemi. Ví, že Vegas pod Johnem Tortorellou nesloží zbraně bez boje. „Pořád je tu další úroveň, na kterou se budeme muset dostat. Musíme ze sebe vymáčknout absolutní maximum, abychom urvali ten poslední, nejcennější zápas,“ uzavřel kouč.