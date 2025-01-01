McDavidova smlouva? Chtěl nechat Edmonton dýchat, prozradil agent

14. října 10:00David Zlomek
Connor McDavid mohl mít všechno. Nejvyšší plat v historii NHL i neotřesitelný status nejlépe vydělávajícího hokejisty planety. Nikdo by mu nic nevyčítal. Místo toho ale podepsal dvouletou smlouvu za 25 milionů dolarů. Všechny to překvapilo, ne tak jeho agenta. Touha po Stanley Cupu je prostě větší.
Tento krok vyvolal zděšení i obdiv. V době, kdy se platy hvězd ženou do nebes, zvolil kapitán Edmontonu Oilers cestu, která se v dnešní NHL skoro nenosí: oběť pro tým.
„Connorův proces byl výjimečný,“ prozradil jeho agent Judd Moldaver v podcastu 32 Thoughts. „Od začátku léta jsme všechno probírali velmi důkladně. Chtěl si dát čas. Jeho záměr byl pořád stejný, tedy vyhrát Stanley Cup jako hráč Edmontonu. Jen chtěl dojít k rozhodnutí svým tempem. Pro Connora je to celé o vyhrávání. Tohle je signál, že mu jde o tým víc než o plat.“
McDavidův tábor si dal na čas. Žádná rychlá dohoda, žádné drama s termíny. Podle Moldavera šlo o promyšlený postup, nikoli o váhání. „Nikdy jsme neměli zakroužkované datum v kalendáři,“ vysvětlil. „Bylo to o trpělivosti a moudrém rozhodnutí.“
Jen pár dní před McDavidovým podpisem otřásl ligou kontrakt Kirilla Kaprizova, který podepsal na průměrných 17 milionů dolarů ročně. Zdálo se, že právě on určí novou cenovku superhvězd. McDavid se ale vydal opačným směrem. „Nebylo to o tom, kolik nul bude mít šek,“ řekl Moldaver. „Cílem bylo najít rovnováhu mezi osobní hodnotou a šancí, jak pomoci týmu k vítězství. Connor věděl, že i s tímto kontraktem je štědře odměněn. Chtěl, aby měl Edmonton prostor dýchat.“
Moldaver není v podobných příbězích nováčkem. V roce 2023 zastupoval Austona Matthewse, který se s Torontem dohodl na čtyřletém kontraktu za 13,25 milionu ročně. Ani tehdy nešel po maximální délce. „Top hráči si dnes víc hlídají flexibilitu,“ říká agent. „Nejde jen o to, kolik vydělají, ale co to udělá s jejich týmem. Connor i Auston věří, že si svou hodnotu uhrají znovu. Je to sázka na sebe.“
