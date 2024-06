McDavidova magická akce? Už jsem to od něj viděl, prohodil Draisaitl

Ze Sama Steela si udělal kužel. Prostě ho objel. Mira Heiskanena, do té doby jednoho z kandidátů na zisk Conn Smythe Trophy a borce označovaného za nejlepšího všestranného zadáka současnosti, udělal žáčka. Connor McDavid zaskočeného Fina vyškolil tak, až se jednomu vybavil slalom Jaromíra Jágra ve finále Stanley Cupu 1992. Nesmrtelný moment, viďte? Kanadský špílmachr má teď ten svůj.

„Vytáhnout takový kousek v tak důležitém mači? Neuvěřitelné,” žasl nad McDavidovou parádou z šesté partie s Dallasem jeho edmontonský spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins.

„Tohle je důvod, proc je náš kapitán,” dodal RNH, mimo jiné další jednička draftu na soupisce Oilers.



Způsob, jakým protančil McDavid do zakončení, byl vskutku impozantní. Paralelou s Jágrovým památným zásahem budiž i fakt, že stejně jako česká osmašedesátka také číslo 97 pálilo bekhendem.



Zatímco mnozí se spadlou bradou přemýšleli, jaká že kouzla to právě viděli, Leon Draisaitl měl hned jasno. Fintu s najetím od mantinelu a stahovačkou od McDavida zná.



„Bylo to pěkné. Už jsem to od něj viděl, ale bylo to pěkné,” komentoval německý machr s lehkým úsměvem okamžik, co z paměti hokejová veřejnost jen tak nevymaže. A Heiskanen už vůbec.



V souboji dvou ligových velikánů byl tím smutným hrdinou. Poté, co puk proletěl za Oettingerova zada, jen zlomeně zavrtěl hlavou.

I tato chvíle působila jako důkaz o tom, že Hvězdy vyhasly. Po fyzické i psychické stránce. Náročné série s Vegas a Coloradem se jednoznačně musely projevit, nebylo kde brát. A tak byl papírový favorit pohořel. Sirkou škrtl McDavid.



“On je jediný hráč na planetě, co něco takového dovede,” smekl před ním už vážněji Draisaitl.

Když se na skvostné sólo ptali samotného autora, popsal krasojízdu, u které byste si na PlayStationu zlomili oba palce, jako by šlo o zcela běžnou záležitost.

“Rád najíždím zleva na střed. Myslím si, že to byl nejlepší možný způsob, jak se dostat ke střele. A pak se ten můj bekhend ujal.” Jak prosté, že? Drobný háček je v tom, že vše proběhlo v takové rychlosti a s tak obdivuhodnou precizností, že zopakovat by to dovedl snad jen McDavid sám.



I ten popis lehce evokuje Jágrovo vyjádření z devadesátého druhého, byť ten jej okořenil svým typickým smyslem pro humor.



"Víte, nemluvím dost dobře anglicky na to, abych ten gól dokázal popsat," prohodil. Byl to spíše žert, poté přidal prostý popis sledu událostí: "Překonal jsem pár soupeřů, vystřelil jsem bekhendem a prošlo to."



Závěr textu patří dříve narozeným.



Jágrova trefa, na kterou odkazuje úvod, je tato.

