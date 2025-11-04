McDavida vyhnal z hanby a má první gól v NHL! Dvorský by bral i fotbalovou trefu

4. listopadu 14:00Tomáš Zatloukal
Přední talent slovenského hokeje se už může v nejlepší lize světa právem počítat mezi střelce! Premiérovou trefou pomohl Dalibor Dvorský k triumfu St. Louis Blues nad edmontonskými Olejáři a že to byla luxusní rána! Ve svém pátém mači mezi elitou se opřel do náramné nabídky od Justina Faulka a pověsil puk do horní části klece. Klobouk dolů.
Dvorský, to je desítka draftu roku 2023.
Pro úspěšnou kariéru ho piplali roky ve Švédsku, právě odtamtud se předloni na podzim vydal do prestižní kanadské juniorky OHL.
Minulou sezonu už rozdělil mezi farmu a áčku Bluesmanů (stihl dva zápasy).
Tu aktuální pak začal opět ve Springfielfdu, ale po šesti kláních za Thunderbirds se zvolenský rodák dočkal na konci října povolání do St. Louis.
A zbytek?
Zbytek je historie… jak za velkou louží rádi používají.
Přesný pas od Faulka, nápřah a raketa pod víko! „Upřímně, vůbec mi nezáleželo na tom, jakým způsobem se prosadím. První gól je zkrátka první gól. Bylo mi úplně jedno, jestli ho dám střelou, nebo třeba kopnutím bruslí,” zaujal Dvorský bezprostředností.
O moment před tím ovšem stihl pochválil zkušeného beka s vytříbeným citem pro přihrávku – Faulka. „Nahrál mi fakt skvěle! A pak už jsem se jen snažil vypálit a mám radost, že ta rána skončila v sítě. Je to úžasný pocit, co víc k tomu říct.”
Podle quanthockey.com je dvacetiletý forvard 77. Slovákem, co v NHL skóroval. A prvním z ročníku 2005. V St. Louis navazuje na silný odkaz krajanů, ať už jde o Petera Sejnu, Michala Handzuše, Ľuboše Bartečka, Ladislava Nagye či klubovou ikonu Pavola Demitru.
Dres s modrou notou nosíval krátce i legendární Peter Šťastný, puky v něm zastavoval ještě nedávno aktivní Jaro Halák. A dalo by se pokračovat...
Kouč Blues Jim Montgomery staví Dvorského do středu třetí formace a hlavně mu dává také prostor v elitní přesilovkové formaci, kde má pálit z pravého kruhu.
A přesně z této pozice poprvé v zámořské soutěži skóroval, když svým švihem vyhnal z lavice hanby samotného kapitána Oilers Connora McDavida.
Mimochodem, pro edmontonskou superstar šlo o památný večer. Ne snad kvůli nevděčné roli u Dvorského branky, ale díky tomu, že zaznamenala už 1 1000. bod v NHL. Jako čtvrtý nejrychlejší hokejista v dějinách.
