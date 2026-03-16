McDavid zničil San Jose pěti body! Washington vynuloval Toronto

9. dubna 7:08Jan Šlapáček
V noci na čtvrtek se hrálo ve třech arénách. Hlavní hvězdou hracího dne se stal Connor McDavid, který si proti San Jose připsal tři góly a dvě asistence.
Edmonton vstřelil na ledě San Jose pět gólů a na všech měl podíl hvězdný Connor McDavid. Kanadský útočník zvládl zkompletovat hattrick, ke kterému přidal ještě dvě asistence. Oilers porazili Sharks 5:2 a zkomplikovali týmu z Kalifornie cestu do vyřazovacích bojů.
Velmi vydařené vystoupení za sebou má Washington, který se na ledě Toronta mohl opřít o výkon Logana Thompsona a dokráčel k výhře 4:0. Střelecky se prosadil i slovenský obránce Martin Fehérváry.
New York Rangers - Buffalo Sabres
3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
Branky a nahrávky
20. Lafrenière (Fox, J. Miller), 23. Lafrenière (Fortescue), 35. Fox (Trocheck, Zibanejad) – 5. McLeod (Zucker, Timmins), 9. Benson (Dahlin, Byram), 46. Tuch (Krebs, T. Thompson), 48. Zucker (McLeod), 59. Benson (Doan).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 27 | Přesilová hra: 2/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:27
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:15
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě: 11:16
Tři hvězdy utkání
1. Jason Zucker (BUF) - 1+1
2. Ryan McLeod (BUF) - 1+1
3. Alexis Lafrenière (NYR) - 2+0
Toronto Maple Leafs - Washington Capitals
0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
14. D. Strome (Beauvillier, Fehérváry), 21. R. Leonard (T. Wilson), 23. Fehérváry (D. Strome, Sourdif), 57. C. Hutson (A. Protas, I. Protas).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 20 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 2 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 02:34
Joseph Woll (TOR) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 57:05
Logan Thompson (WSH) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:22
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 1+1, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:16
Tři hvězdy utkání
1. Logan Thompson (WSH) - 21 zákroků
2. Dylan Strome (WSH) - 1+1
3. Martin Fehérváry (WSH) - 1+1
San Jose Sharks - Edmonton Oilers
2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Branky a nahrávky
5. Celebrini (Orlov, W. Smith), 25. Sherwood (Wennberg, Eklund) – 7. McDavid (Bouchard, Podkolzin), 19. Podkolzin (Nugent-Hopkins, McDavid), 24. Roslovic (McDavid), 26. McDavid (Bouchard, Ekholm), 35. McDavid (Roslovic).
Statistika
Střely na bránu: 14 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 3/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:54
Connor Ingram (EDM) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 40:00
Tristan Jarry (EDM) – 4 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Connor McDavid (EDM) - 3+2
2. Evan Bouchard (EDM) - 0+2
3. Jack Roslovic (EDM) - 1+1