McDavid zatím zůstává v klidu: Podepsat? Až nastane čas

Pouhé dva dny po dalším zklamání ve finále Stanley Cupu stál Connor McDavid znovu před kamerami. Tentokrát už bez výstroje, bez naděje – ale s jasným postojem. Budoucnost? Zatím se neřeší. Nová smlouva? Není kam spěchat.

„Je to čerstvé. Sezona právě skončila,“ začal kapitán Oilers při výstupní tiskové konferenci. „Potřebuju si to srovnat v hlavě, promluvit si s agentem, s rodinou. Až přijde čas, rozhodnu se. Teď na to není důvod tlačit.“

McDavid má před sebou poslední rok osmiletého kontraktu na 100 milionů dolarů. Od 1. července může podepsat prodloužení – teoreticky až osm let, s potenciálem stát se nejlépe placeným hráčem v historii NHL. Jenže jak sám říká, jeho motivace není finanční.

„Vyhrávat. To je jediný cíl. Pokud uvidím, že je tady šance vyhrávat znovu a znovu, pak podepsat nebude problém.“

V play-off znovu dominoval. 33 bodů ve 22 zápasech. Stejně jako Leon Draisaitl. I přesto Oilers opět skončili těsně pod vrcholem. „Držíme to pohromadě, tlačíme to do cíle. Ale i tak si člověk musí položit otázku, co je nejlepší pro něj a pro jeho rodinu.“

Sám připustil, že chápe očekávání okolí. „Vím, že lidi budou sledovat 1. července a ptát se, jestli podepíšu. Ale já nikam nespěchám. Není to deadline.“

Podle reportéra TSN Ryana Rishauga je výhra v očích McDavida skutečně klíčem ke všemu. Hráč chce vědět, že klub směřuje správně – obzvlášť poté, co se tým v posledním roce zbavil několika mladých nadějí a jeho systém ztratil hloubku.

„Connor chce vyhrávat. To bude největší faktor při vyjednávání,“ napsal Rishaug na sociální síti X. „Zároveň nevylučuji, že se rozhodnutí oddálí, není nutné podepsat hned 1. července.“

A co peníze? McDavid by mohl usilovat o maximum, klidně 16–17 milionů ročně. Ale experti míní, že sám hráč spíše najde kompromis mezi výší platu a prostorem pro tým. „Taková sladká zóna. Odměna za to, kým je, ale zároveň férový kontrakt, který neohrozí týmovou rovnováhu.“

Rishaug navíc připomněl, že agent Judd Moldaver je známý ochotou podepisovat kratší smlouvy – viz Matthews (4 roky), Werenski (6 let). U McDavida se však pracuje i s variantou osmiletého maxa. Samotný hráč má k Edmontonu vztah, jeho žena Lauren zde podniká a dvojice se v komunitě etablovala. Ale jak zaznělo už několikrát: „Vyhrávat bude vždy na prvním místě.“

Draisaitl, který podepsal osmiletý kontrakt loni, se k tématu svého kapitána vyjádřil s respektem. „Je to jeho věc. Udělá to, co je správné pro něj a pro jeho blízké. Samozřejmě chci, aby tady zůstal napořád.“

McDavid má za sebou osm let v Edmontonu. Mimořádná čísla, tři Hart Trophy, ale žádný Stanley Cup. A přesto říká: „Věřím. Tohle jádro je spolu dlouho. Budujeme to. Ne vždy to šlo podle plánu, ale věřím, že ten moment ještě přijde.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+