McDavid září nadšením: Olympiáda je opravdu splněný sen!

Connor McDavid v noci ovládnul dovednostní soutěž v rámci víkendu Utkání hvězd. Kdo ví, třeba k tomu pomohla i dobrá nálada způsobená oznámením, že se na nejbližší olympiádě opět ukáží hráči NHL. McDavid za to dlouhodobě loboval, teď září nadšením.

„Touhu hrát na olympiádě mám opravdu velkou," neskrývá McDavid. „Už jsem o tom mluvil několikrát. Myslím, že každý ví, jaký postoj mám. Řekl bych, že spousta dalších kluků v mé věkové skupině to cítí stejně."

Pro McDavida byla šance reprezentovat Kanadu v nejlepší mezinárodní soutěži dlouho očekávanou událostí, která se však neustále odkládala. Teď se však nemůže dočkat, až k obrazovkám přitáhne novou generaci fanoušků. Stejně jako to měl on, když javorové listy získaly zlaté medaile na zimních olympijských hrách ve Vancouveru a Soči v letech 2010 a 2014.

„Už jen ta příležitost je splněným snem," dodal. „Cítím, že je to pro hokej důležité, protože se nadále snažíme rozvíjet hokej i na mezinárodní úrovni. Myslím, že je to skvělá věc.“

Stejně jako nová verze Světového poháru, která byla schválená také. „Je to super program; něco, na co se lidé mohou těšit každé dva roky. Čtyři skvělé týmy, které se utkají, a já už se nemůžu dočkat."

Jak bylo zmíněno, během McDavidovy kariéry mu možnost reprezentovat Kanadu na světové scéně v soutěži nejlepších unikala.

V době, kdy Sidney Crosby, jeden z McDavidových idolů, měl tolik let co Connor, měl na kontě již dvě zlaté olympijské medaile.

Rodák z Richmond Hill tedy jistě cítí, že nejlepší mezinárodní hokej je něco, co mu v kariéře chybělo, stejně jako mnoha jeho spoluhráčům z týmu Severní Ameriky ze Světového poháru 2016, kteří spadají do stejné věkové kategorie.

„Trochu mi to tady připadá jako sraz hráčů do 23 let," pousmál se McDavid nad složením týmů hvězd. „Zvládnout to na olympijské scéně, na scéně Světového poháru, to bude o to lepší.“

