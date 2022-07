McDavid: Věřím, že další ročník budeme ještě lepší!

Postup do finále Západní konference znamenal obrovský úspěch. Hráči i fanoušci věřili, že tentokrát by to opravdu mohlo vyjít, ale tak tomu nebylo. Oilers padli ve všech čtyřech zápasech v sérii s Coloradem a sezóna pro ně tedy skončila. Naopak právě Avalanche celé soutěži kralovali. Své k tomu řekl i kapitán Connor McDavid.

„Myslím, že jsme odehráli celý ročník poměrně dobře, ovšem nejhorší chvíle jsme si vybrali právě při postupu mezi nejlepší čtyřku. Pracovali jsme tvrdě, avšak stále tam byli naprosto hrubé nedostatky,“ nešetřil Kanaďan s kritikou.



Nově do týmu přišel brankář Jack Campbell z Toronta. Právě on by mohl být tím klíčovým pro zisk trofeje. Nutno zmínit, že stávající první gólman Mike Smith už má zřejmě své úspěšné období za sebou, i když na svůj věk stále podával poměrně solidní výkony. Zpět k Olejářům se vrací i forvard Evander Kane.



,,Mít ho znovu v sestavě je zcela vzrušující. Občas se mu úplně nedařilo, i tak je to ale naprosto skvělé. Na ledě to je skvělý hráč,“ pokračoval vítěz Hartovy trofeje z let 2017 a 2021.



Známou vždy bývá bitva o Albertu, kde se spolu představí právě Edmonton a Calgary. Flames aktuálně sčítají citelné ztráty, ovšem i cenný příchod. Do Colombusu odešel Johny Gaudreau a na Floridu byli vyměněni Matthew Tkachuk a MacKenzie Weegar, opačným směrem putoval Jonathan Huberdeau.



„Upřímně, byl jsem v šoku. Jsou to velké odchody. Vždycky, když si pár stobodových borců přehodí místa, tak to otřese hokejovým světem. Jsem zvědav, zda-li jim ten trejd pomůže či nikoliv.



Je tedy jasné, že McDavid hodlá se svým mančaftem dosáhnout velkých věcí. Jestli se jim to povede, to už je pouze na nich. Určitě je nečeká nic lehkého.

Share on Google+