McDavid v prodloužení rozhodl duel se St. Louis, souboj o New York pro Islanders

Nejlepší zápas noci se odehrál jednoznačně na ledě Edmontonu. Oilers se brzy dostali do pohodlného vedení, nicméně houževnaté St. Louis bojovalo až do konce a vynutilo si prodloužení, ve kterém však rozhodl hvězdný Connor McDavid. Atraktivní souboj o New York tentokrát ovládli hokejisté Islanders.

BUFFALO SABRES - NASHVILLE PREDATORS

4:3 (3:3, 1:0, 0:0)

Buffalo zaskočilo favorita

Divoká první třetina a následně poklidný průběh zápasu. Sabres se ve 35. minutě dostali znovu do vedení a to si již dokázali udržet.

Branky a nahrávky

3. Krebs (Cozens, Olofsson), 7. Thompson (Skinner, Tuch), 14. Thompson (Tuch), 35. Olofsson (Cozens, Krebs) – 5. Forsberg (Duchene, Johansen), 18. McCarron (Benning, Tolvanen), 20. Lauzon (Duchene, Johansen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 25 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (BUF) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 57:55



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Tage Thompson (BUF) - 2+0

2. Alex Tuch (BUF) - 0+2

3. Peyton Krebs (BUF) - 1+1

TAMPA BAY LIGHTNING - CHICAGO BLACKHAWKS

5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Tampa potvrdila roli favorita

Chicago na svého soupeře nestačilo, když mu dokázalo vzdorovat pouze v první třetině. Zbytek zápasu byl jasně v prospěch domácího celku, který pohodlně dokráčel k vítězství 5:2.

Branky a nahrávky

7. Stamkos (Point, Kučerov), 11. Point (Kučerov, Stamkos), 27. Colton (Černák, Paul), 33. Colton (Paul, Foote), 60. Hagel (Colton, Hedman) – 13. de Haan (Dach), 18. DeBrincat (S. Jones, Strome).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrei Vasilevskij (TBL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3%, odchytal 59:41

Kevin Lankinen (CHI) – 38 zákroků, 6 OG, úspěšnost 90,5%, odchytal 57:21



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) – 0+0 , 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:49

Jan Rutta (TBL) – 0+0 , 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:02

Erik Černák (TBL) – 0+1 , +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:09

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0 , +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:48

Tři hvězdy utkání

1. Nicholas Paul (TBL) - 0+2

2. Ross Colton (TBL) - 2+1

3. Nikita Kucherov (TBL) - 0+2

NEW YORK RANGERS - NEW YORK ISLANDERS

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Islanders ovládli New York

Ze strany Rangers to jednoduše nebyl dobrý výkon. Domácí nebyli aktivní, nedokázali si vytvářet šance a doplatili na to. Islanders naopak z minima vytěžili maximum a radují se z vítězství nad rivalem.

Branky a nahrávky

3. Cizikas (Pulock), 25. Martin (Barzal, Johnston), 43. Barzal (Wahlstrom).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 18 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:18

Semjon Varlamov (NYI) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:55

Zdeno Chára (NYI) - 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:43

Tři hvězdy utkání

1. Mathew Barzal (NYI) - 1+1

2. Semjon Varlamov (NYI) - 27 zákroků

3. Casey Cizikas (NYI) - 1+0

DETROIT RED WINGS - OTTAWA SENATORS

2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Detroit znovu zklamal své fanoušky

Red Wings sehráli s Ottawou dvě naprosto vyrovnané třetiny, v té třetí ale doslova vyhořeli. Senators dokázali hned čtyřikrát skórovat a rozhodli o svém vítězstvím. Hattrick dokázal zkompletovat Mathieu Joseph.

Branky a nahrávky

23. Raymond (Walman), 54. Raymond (Hronek, Larkin) – 6. Watson (Joseph), 43. Norris (Brännström, Batherson), 44. Joseph (Ennis, White), 54. Joseph (Stützle), 57. Joseph.

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 32 | Přesilová hra: 0/5 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 58:49

Mads Sogaard (OTT) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Zadina (DET) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:24

Jakub Vrána (DET) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:20

Filip Hronek (DET) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:47

Tři hvězdy utkání

1. Mads Sogaard (OTT) – 27 zákroků

2. Mathieu Joseph (OTT) – 3+0

3. Lucas Raymond (DET) – 2+0

EDMONTON OILERS - ST. LOUIS BLUES

6:5pp. (4:1, 1:2, 0:2 - 1:0)

Oilers si zápas hodně zkomplikovali

Hokejisté Edmontonu měli všechno po skvělé první třetině ve svých rukou a mohli si to pokazit pouze sami. A to se také stalo. St. Louis využilo chyb domácího celku a díky své houževnatosti dokázalo zápas dostat do prodloužení. V něm vše rozhodl Connor McDavid, který zabránil velkému obratu Blues.

Branky a nahrávky

2. Hyman (Yamamoto, Draisaitl), 5. Hyman, 11. Kane (Yamamoto, Ceci), 14. McDavid (Kane, Barrie), 38. Nurse (Kane, Ceci), 62. McDavid (Draisaitl, Nurse) – 5. Bučněvič, 22. Thomas (Saad, Parayko), 36. Schenn (Barbašev, Faulk), 43. Bučněvič (Parayko, Thomas), 49. Barbašev (Saad, Bortuzzo).

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) - 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 61:11

Jordan Binnington (STL) - 9 zákroků, 4 OG, úspěšnost 69,2 %, odchytal 13:30

Ville Husso (STL) - 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 47:41



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Evander Kane (EDM) - 1+2

2. Pavel Bučněvič (STL) - 2+0

3. Zach Hyman (EDM) - 2+0

SEATTLE KRAKEN - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Vegas zvládlo důležité utkání

Dalo by se říci, že tento zápas "muselo" Vegas vyhrát, aby si ještě výrazněji nezkomplikovalo cestu do play-off. Golden Knights podali solidní výkon a zaslouženě slaví zisk dvou bodů.

Branky a nahrávky

51. Wennberg (McCann, Borgen), 59. Lind (Donato, Pouliot) – 11. Eichel (Martinez, Stephenson), 22. Eichel (Dadonov), 28. Theodore (Dadonov, Stephenson), 58. Marchessault, 60. Karlsson (McNabb, Pietrangelo).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:55

Logan Thompson (VGK) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (VGK) – 26 zákroků

2. Jared McCann (SEA) – 0+1

3. Jack Eichel (VGK) – 2+0

ARIZONA COYOTES - ANAHEIM DUCKS

0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Zegras to udělal znovu!

Trevor Zegras v zápase vstřelil další lakrosový gól, který obletí sociální sítě. Anaheim nedovolil Arizoně téměř nic a vyhrál s přehledem 5:0. Solidní výkon v brance Coyotes podal Josef Kořenář, který po třetím gólu střídal Karla Vejmelku.

Branky a nahrávky

4. Lundeström (Terry, Šustr), 8. Mayhew (Comtois, Henrique), 10. Zegras (Terry, Fowler), 26. Fowler (Lundeström, Drysdale), 48. Lundeström (Aston-Reese, Grant).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 37 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 38 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 9:42

Josef Kořenář (ARI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 50:18

Anthony Stolarz (ANA) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7%, odchytal 9:42

Josef Kořenář (ARI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9%, odchytal 50:18

Dominik Simon (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 10:48

Andrej Šustr (ANA) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:25

Tři hvězdy utkání

1. Trevor Zegras (ANA) - 1+0

2. Isac Lundeström (ANA) - 2+1

3. Anthony Stolarz (ANA) - 22 zákroků

