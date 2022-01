McDavid se vrátil do tréninkového procesu. K duelu s Ottawou bude připraven

Edmonton se pokusí odvrátit nelichotivou sérii pěti porážek za sebou v noci ze soboty na neděli doma proti Ottawě. Už se bude moct spolehnout na služby svého kapitána Connora McDavida, jenž uplynulé utkání na kluzišti Toronta musel vynechat, poněvadž měl pozitivní test na covid. „Teď se cítím dobře,“ hlásil po čtvrtečním tréninku.

McDavid byl zařazen na covidový protokol 5. ledna těsně před zápasem v Torontu. „Měl jsem trochu ucpaný nos, ale nic šíleného,“ hlásila edmontonská sedmadevadesátka po návratu z izolace.

Trenér Dave Tippett byl na ledě favorizovaného Maple Leafs nucen protočit formace. Do prvního útoku se posunula lajna Leona Draisaitla. Po boku tradičních McDavidových spoluhráčů Hymana a Puljujärviho se představil Ryan McLeod.

„Máme za sebou dobrý trénink. Byl v tempu, takže se mi to líbilo. Trošku tvrdší trénink jsme potřebovali, poněvadž jsme dlouho nehráli. Je třeba se poctivě připravit na pořádný zápasový zápřah,“ ví McDavid.

Edmonton už týden nemohl zasáhnout do soutěžního utkání. V pondělí se měl utkat s Ottawou, avšak duel byl přesunut až na víkend poté, co pětice hráčů spolu s dalšími šesti členy realizačního týmu byla zařazena na covidový protokol. Vinou absencí útočníků Turrise, Foegeleho, Bensona, Perliniho, Yamamota a obránců Boucharda s Koekkoekem Olejáři trénovali jen v sedmnácti hráčích.

„Je to sice frustrující, ale musela si tím projít celá řada týmů. Není snadné se udržet ve formě, když se tolik dní nehraje. Děláme to nejlepší, co teď dělat můžeme,“ krčí rameny hvězdný útočník.

Dále pak s povzdechem dodává: „Neustálá testování jsou vyčerpávající. Musíte jen sedět a čekat na výsledky, což není nic příjemného. Zároveň do poslední chvíle nevíte, jestli budete moct hrát.“

Connor McDavid letos vynechal jediné utkání. Společně se svým týmovým kolegou Leonem Draisaitlem se drží na první pozici produktivity soutěže, ve třiatřiceti duelech si připsal 19 branek a 34 asistencí. Na ledě v průměru tráví necelých 23 minut za utkání.

Kanadský tým se po dlouhé pauze nutně potřebuje vrátit v co nejlepší formě. Z posledních třinácti zápasů totiž padl hned jedenáctkrát, což jej tabulkou Západní konference odsunulo mimo pozice, které by zaručovaly účast ve vyřazovací části.

