McDavid prodloužil kontrakt s Oilers! Překvapí délka i výška smlouvy

6. října 18:41David Zlomek
Connor McDavid ukončil týdny spekulací. Edmonton tak slaví, nicméně nejedná se o dlouhodobý kontrakt. Kapitán týmu podepsal jen na dva roky, a to s ročním platem 12,5 milionu dolarů.
McDavidova nová smlouva tak odpovídá odhadům expertů. Ti předpovídali, že se kontrakt McDavida nebude podobat tomu rekordnímu Kirilla Kaprizova z Minnesoty (17 mil. ročně). Friedman v podcastu 32 Thoughts upozornil, že půjde o kratší závazek. Navíc s nižším průměrným platem, než má zmiňovaný Kaprizov.
„Bude to méně, než lidé čekají,“ řekl Friedman. Důvodem je zřejmě snaha kapitána zachovat si flexibilitu a možnost znovu vyjednávat v době, kdy bude stále v nejlepší formě.
Generální manažer Stan Bowman tak během dvou let udržel oba klíčové tahouny klubu. Po loňském osmiletém prodloužení Leona Draisaitla (112 milionů dolarů, tehdy nejvyšší cap hit v NHL) teď našel cestu i s McDavidem. Na rozdíl od Draisaitla však kapitán nechtěl dlouhý závazek, tým je sice už několik let v okně, kdy může útočit na Stanley Cup, ale po dvou prohraných finále proti Floridě dává McDavid najevo, že chce mít možnost zvážit budoucnost, pokud by klub na vrchol nedosáhl.
Připravujeme podrobnosti...
