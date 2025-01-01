McDavid nastavil nový standard. Eichel však říká: Moje smlouva se tím nemění

8. října 10:00David Zlomek
Connor McDavid překvapil NHL, když podepsal jen dvouletý kontrakt za 25 milionů dolarů, přestože mohl usilovat o rekordní sumy. Jeho „team-friendly“ dohoda má Edmontonu pomoci udržet konkurenceschopný kádr a konečně přinést Stanley Cup. Okamžitě se začalo spekulovat, zda tento krok ovlivní další hvězdy, které se blíží k nové smlouvě, například Kyla Connora z Winnipegu nebo Jacka Eichela z Vegas Golden Knights.
Eichel ale vzkazuje, že se jeho vyjednávání nemění. „Connor má právo udělat, co chce,“ řekl novinářům. „Já mluvím každý den se svým agentem, on je v kontaktu s klubem. Moje práce je hrát hokej, být dobrým spoluhráčem a připravit se na zápas. Ostatní se vyřeší samo.“
Vegas už se s Eichelem jednou dostalo na vrchol, v roce 2023 vyhrálo Stanley Cup, když ve finále porazilo Floridu. Od té doby zůstává Eichel klíčovým lídrem týmu. Loni odehrál jednu z nejlepších sezon kariéry: 28 gólů a 94 bodů v 77 zápasech, než Golden Knights zastavili právě McDavidovi Oilers ve druhém kole play off.
Osmiletá smlouva na 80 milionů dolarů, kterou Eichel podepsal ještě jako hráč Buffala v roce 2017, se blíží ke konci a Vegas bude brzy řešit, zda si svého prvního centra udrží dlouhodobě. McDavidův skromnější kontrakt může být pro ligu precedentem, ale u Eichela se zatím zdá, že cena i délka jeho nové smlouvy se budou řídit spíš trhem než altruismem.
Pro Golden Knights to však bude klíčové rozhodnutí. Po zisku Eichela v roce 2021 a zisku poháru o dva roky později by klub nerad ztratil centra prvního útoku, jenž stále patří k nejlepším ofenzivním hráčům ligy. Na druhou stranu jsou to právě Golden Knights, kteří rok co rok dokazují, že si dokáží poradit téměř s čímkoliv.
