McDavid, MacKinnon & Macklin? Absurdní, šílená, dokonalá lajna, co okamžitě zlomila Švýcary

14. února 20:30Tomáš Zatloukal
Na světě jsou tři jistoty: daně, smrt a to, že lajna ve složení Celebrini-McDavid-MacKinnon bude dávat góly. Takhle glosuje jeden ze zámořských blogerů sílu nové kanadské úderky, kterou Jon Cooper poskládal v zápase proti Švýcarům. "Tenhle útok je hokejové nebe,"píše sportovní web The Score. Oficiální účet NHL.com na síti X označuje tuhle formaci za absurdně dobrou. Těžko se jakémukoliv z komplimentů divit...
Na 4 Nations se Kanada dočkala souhry, která byla vnímána jako vzkříšení legendární spolupráce mezi Waynem Gretzkym a Mariem Lemieuxem.
Síly spojili Connor McDavid a Nathan MacKinnon.
Teď to pod pěti kruhy vypadá, jako kdyby číslo 99 a 66 k sobě kdysi na Světovém poháru dostali místo Marka Messiera ještě jeden svůj, byť o něco mladší, klon.
Mimořádně talentovaného, kreativního machra. Superhvězdu v rozpuku.
Cooper totiž vedle McDavida s MacKinnonem postavil Celebriniho, další jedničku draftu, jednoho z nejproduktivnějších hokejistů současnosti, někoho, kdo nyní působí jako hlavní tvář nastupující generace.
MACKLIN CELEBRINI FAZ O SEU SEGUNDO GOL PRO CANADÁ NAS OLIMPÍADAS, QUE GOL LINDO ASSIM COMO ELE FAZ NA NHL pic.twitter.com/fhN2JOyhC0
— k; ???? ⁷¹ (@macklin7one) February 13, 2026
A byla vám to skvostná podívaná! To oni zlomili houževnaté a bojovné protivníky, zkrátka přesně takové Švýcarsko, jaké ho z mezinárodní scény znáte. Navíc ovšem "vytuněné" špičkovými posilami z NHL.
Když se Švýcaři docvakli na rozdíl jediné branky, přišel čas na Cooperův "vynález zkázy". Na spojení 29-97-17.
"Klobouk dolů, že je dal Cooper dohromady," vyťukal Grady Sas, který se přes dekádu pohybuje ve sportovních médiích.
Zkušený kouč vyrukoval s tímto triem v druhé třetině... A už v čase 24:14 se prosadilo. Podle NHL.com při premiérovém střídání!
Podruhé jejich spolupráce klapla v závěrečné periodě. “Byl to test a ukázalo se, že nás umí svým výkonem posunout ještě na vyšší úroveň," pochvaloval si Cooper.
McDavid proti nové brázdě nic nenamítal. “Myslím si, že se sešli tři opravdu dobří hráči. Nate je jeden z nejlepších hokejistů na světě, umí hrát na neskutečném "levelu" v úžasné rychlosti," nejprve vychválil svého soka v boji o Art Ross Trophy.
A poté dodal: A já a "Mackem" jsme toho také schopni. Povedlo se nám dát dva góly a mě fakt bavilo být u toho."
Tak snad nevyjeli na led společně naposledy. Trenéři protivníků "kolébky hokeje" každopádně mají řádný bolehlav: Jak zkrotit tři ofenzivní mistry, kteří dohromady tvoří dominantní triumvirát?
Obzvlášť v USA to může vyvolávat nervozitu, že ani tentokrát to na převzetí nadvlády nad hokejovou planetou stačit nemusí.
