McDavid kvituje příchod Browna a těší se na obnovu spolupráce

Connor McDavid měl prsty v příchodu Connora Browna do Edmontonu. Kapitán Olejářů je z příchodu svého kamaráda nadšený a nemůže se dočkat na obnovení spolupráce z juniorských let. Co vše hvězda NHL prozradila o novém přídavku do kabiny Edmontonu?

Už je to nějaký ten pátek, co se Connorové McDavid a Brown setkali v jednom týmu. Naposledy se tak stalo před devíti lety, kdy Brown končil svou juniorskou kariéru v Erie Otters. Roli kapitána další rok získal McDavid.

„Když jsme se poznali, byl jsem teprve patnáctiletý kluk a Connor se snažil rozvíjet svou hru. Právě prošel draftem a on byl během každého zápasu tak moc soutěživý. Nebyli jsme tehdy moc dobrý tým, takže jsme absolvovali mnoho dlouhých cest autobusem, ale další roky byly skvělé,“ zavzpomínal McDavid na období v Erie.

Connora Browna si na draftu v roce 2012 vybralo Toronto, šanci v NHL dostal až na jaře v roce 2016. Během své kariéry v nejvyšší zámořské lize stihl vystřídat tři celky, po zkušenostech nabitých v Torontu se na tři roky usadil v Ottawě. Naposledy působil v hlavním městě Spojených států, kde však odehrál pouze čtyři duely, sezonu mu předčasně ukončilo vážné zranění kolene.

Jako volný hráč podepsal v létě jednoletý kontrakt s Edmontonem, během sezony 2023–2024 si vydělá 4 miliony dolarů.

„Myslím, že se do týmu skvěle hodí. Určitě skvěle zapadne do kolektivu, najde se pro něj místo na ledě a podobně. Myslím, že je to perfektní doplněk,“ svěřil se McDavid pro nhl.com. „Je velmi chytrý. Je to opravdu hodně chytrý hráč. A soutěživý. To je to hlavní, co si z juniorky pamatuji.“

Connor Brown nijak nezpochybňuje, že McDavid neměl v jeho smlouvě s Edmontonem prsty. Ba naopak, je to pro něj čest. „Je jasné, že když vás chce nejlepší hráč na světě ve svém týmu, a myslí si, že můžete pomoci dostat Edmonton z krize, znamená to po mé těžké sezóně hodně. Těším se, až přijedu na kemp a budu připravený,“ vzkázal devětadvacetiletý Kanaďan bezprostředně po podpisu smlouvy. „Chci vyhrávat. Connora znám už dlouho a vím, že chce taky moc vyhrát. Je to takové prostředí, ve kterém chci být.“

O spolupráci dvou Connorů se rozpovídal i Dave Brown, současný generální manažer Erie Otters, který měl k oběma hráčům velmi blízký vztah. „Myslím, že ti dva spolu byli dynamičtí i proto, že jejich bruslení bylo tak moc výbušné. Byli nebezpeční po celém ledě. A Brown byl ohnivý. A teď jsou zpátky jako spoluhráči.“

Bývalý manažer Erie Otters Sherwood Bassin varuje před touto nebezpečnou dvojicí: „Pokud budou hrát spolu, může to být pro soupeře obrovský problém na obou koncích ledové plochy.“

Share on Google+