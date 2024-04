McDavid je blízko návratu. Mohl by nastoupit už proti Vancouveru

Connor McDavid vynechal poslední dva zápasy svého týmu. Limituje jej zranění v dolní části těla a vzhledem k tomu, že Edmonton má jisté vyřazovací boje, bylo logické svou hlavní hvězdu pošetřit a nechat jí čas na uzdravení. Kanadský fenomén by mohl být zpět na ledě už v nočním duelu proti Canucks.

Kanadský útočník je velmi blízko návratu do zápasového vytížení. Po zápase mezi Edmontonem a Arizonou to naznačil novinářům: „Cítím se dobře, ale chci se cítit co nejlépe, tak to dnes nebylo. Nikdy nechci vynechávat zápasy, opravdu ne, je to frustrující. Ale v závěru nám jde o mnohem větší věci, kterých chceme dosáhnout a být zdraví je priorita číslo jedna.“

Minulou sobotu se dvěma asistencemi podílel na výhře proti Calgary, ale ve třetí třetině utrpěl zranění v dolní části těla. Zdravotní problémy řešil už na podzim, kdy zmeškal pár zápasů kvůli zranění v horní části těla. Na otázku, zda se jedná o obnovení nějakého dřívějšího zranění nebo o úplně nový problém odpověděl následovně: „To je dobrá otázka, myslím, že je to pravděpodobně mix obojího.“

Pětinásobný držitel Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části letos nejspíš svůj triumf nezopakuje. V tabulce kanadského bodování mu patří 3. pozice, kterou drží se 130 body. Lépe jsou na tom Nathan MacKinnon a Nikita Kučerov. Kapitán Olejářů by se však měl brzy vrátit.

„Ano, jsem si velmi jistý, že se to rychle otočí a budu připraven vyrazit na led. Ohledně zápasu s Canucks ještě uvidíme, brali jsme to den po dni a rozhodovali jsme se ze dne na den,“ popsal.

Oilers stále bojují o první místo v Pacifické divizi, jejich hlavním rivalem jsou Canucks, se kterými se střetnou ve vzájemném duelu v noci na neděli. Edmonton má navíc jeden zápas k dobru, kromě měření sil s Vancouverem jej čeká domácí zápas se San Jose a venkovní duely proti Arizoně a Coloradu.

„Stále máme o co hrát. Stále říkáme, že jde o nasazení do play off, o umístění, o všechny tyto věci, a během toho se snažíme, abychom zůstali zdraví. Nejsem zrovna příznivcem odpočinku stěžejních hráčů. Na druhou stranu chápu, že šest zápasů v devíti dnech je hodně. Myslím, že chceme mít nohu na plynu až do konce základní části a do toho prvního zápasu v play off,“ vyjádřil se Kanaďan.

Share on Google+