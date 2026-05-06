McAvoy začne příští sezonu na tribuně. Za brutální sekeru dostal tvrdý trest

13. května 12:30David Zlomek
Hvězdný obránce Bostonu Bruins Charlie McAvoy si na návrat do ostrého zápasu počká mnohem déle, než kdokoli předpokládal. Disciplinární komise NHL mu za jeho nevybíravé seknutí do útočníka Buffala Sabres Zacha Bensona vyměřila trest na úvodních šest zápasů sezony 2026/27.
K incidentu došlo v posledních devadesáti sekundách sezony Bruins, kdy se McAvoy v souboji o puk mířící do prázdné branky po Bensonově podražení zřítil na mantinel a v odvetě soupeře obouruč sekl do horní části těla.
Rozhodčí mu na místě udělili trest do konce utkání a liga ve svém oficiálním zdůvodnění nešetřila kritikou. NHL uvedla, že McAvoy „použil svou hokejku jako zbraň“ a na úder se „viditelně připravoval“, což vedlo k trestu, který ho navíc připraví o více než 300 tisíc dolarů.
Tento incident představuje pro McAvoye již čtvrtý střet s oddělením pro bezpečnost hráčů, což jeho pověst u ligových orgánů rozhodně nezlepšilo. V minulosti už pykal například za úder do hlavy Joshe Andersona v roce 2019 nebo za faul na Olivera Ekmana-Larssona na začátku ročníku 2023/24, kdy nuceně vynechal čtyři utkání.
