Mauricovo gesto k Noskově lajně: Dostali jste nás až sem, poslední střídání je vaše

Že to byla jen příznivá shoda okolností, která potěšila oko českého fanouška? Kdepeak, Tomáš Nosek a jeho parťáci ze čtvrté brázdy floridských Panterů A.J. Greer s Jonahem Gadjovichem byli na ledě při závěrečné siréně sezony 2025/26 záměrně. Chtěl to tak kouč Cats Paul Maurice. Jako poděkování dělníkům ledu (nejen) za to, jak pomohli zvrátit druhé kolo play-off proti torontským Maple Leafs. Dolů z ledu kvůli tomuto gestu dokonce stáhl kapitána Floridy Sašu Barkova.

Mohlo to znít jen jako fáze.

Či průhledné přehánění s jasným účelem - utěšit a povzbudit Noska,smolného hrdinu prvního finálového mače.

Jenže když Maurice zkraje rozhodující série o zisk Stanley Cupu vynesl "checking line" do nebes a o Noskovi řekl, že bez něj by Florida ve finále nebyla, myslel to zcela vážně a v jeho slovech byla velká porce upřímnosti a vděku.

Nejlepší důkaz?

Možná si vybavíte, že formaci kolem pardubického odchovance vyzdvihl během finále opakovaně. Jenže činy jsou mnohdy ještě mnohem výmluvnější než i sebekošatější věty.

A tak je dokonalá ukázka, jaký respekt a jakou vděčnost k "Noskovcům" Maurice má, jiná. Do konce třetí třetiny šestého souboje s edmontonskými Olejáři chybělo zhruba půl minuty.

Paul Maurice has so much love for his fourth line ❤️ #StanleyCup pic.twitter.com/I9OPamibW7 — NHL (@NHL) June 19, 2025

A trenérský mág se otočil ke zmíněnému triu.

"Chci, abyste šli na poslední střídání na led. Když jsme prohrávali s Torontem 0:2 na zápasy, tak vy jste šli do boje a dostali nás až sem," povídal směrem k Noskovi, Gadjovichovi a Greerovi.

"Barkove," náhle zahulákal na týmového lídra. Střídat a pustit na kluziště dříče, jejichž přínos byl podle Maurice klíčový. A to nejen v sérii s Javorovými listy (Nosek? Terč trenérovy chvály. Český pracant s parťáky bravurně nahradil odpadlíky | NHL.CZ).

Gesto dojalo nejednoho fanouška, na sociálních sítích se stalo, na hokejové poměry, virálním hitem. Objevily se i hlasy, že jde o jeden z nejsilnějších momentů ve sportovní historii.

Je snadné nechat se Mauricovým manévrem okouzlit, obzvlášť při pohledu na čirou radost trojlístku pracantů.

