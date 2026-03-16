Matthews se vrátil k faulu Gudase

22. dubna 17:00

Josef Potůček

Sezona 2025-26 byla pro Toronto Maple Leafs jedním velkým zklamáním. Tým nejenže poprvé od ročníku 2015-16 nepostoupil do play-off, ale přišel také o svého kapitána. Auston Matthews totiž utrpěl vážné zranění po kontroverzním hitu obránce Radko Gudase.

Matthews se k celé situaci vyjádřil poprvé otevřeněji až před pár dny — a ačkoliv volil opatrná slova, jeho postoj byl zcela zřejmý. 

„Myslím, že asi víte, jak se cítím. Teprve před pár dny jsem odložil berle. Upřímně jsem si nemyslel, že tady dnes budu stát. Zatím to jde dobře,“ odpovídal novinářům, kteří se ho též dotazovali na detaily rozhovoru s Gudasem: „To, že se mi ozval, je spíš osobní věc. Jak jsem říkal, myslím, že víte, jak se cítím.“

Tato slova jasně naznačují, že Matthews považuje zákrok za problematický, i když se vyhnul přímé kritice. Zmínil také, že Gudas ho kontaktoval, detaily jejich komunikace si ale nechal pro sebe.

K incidentu došlo 12. března v utkání proti Anaheimu. Po faulu Gudase měl přetržený vnitřní postranní vaz v levém koleni. Český zadák byl za své počínání vůči torontskému kapitánovi potrestán stopkou na pět mačů, dostal tedy maximální výši trestu, která může být udělena bez slyšení za osobní účasti. Jeho zákrok vyřadil Matthewse ze hry — a nakonec i ze zbytku sezony.

Osmadvacetiletý Američan se vyjádřil i ke své budoucnosti, která je zahalena otazníky: „Nemůžu předpovídat budoucnost. Klub musí jmenovat nové vedení a podobně, takže opravdu nevím. Jak říkám, nedokážu to odhadnout.“

Přestože má Matthews smlouvu s Torontem až do sezony 2027-28, situace v organizaci může jeho další působení výrazně ovlivnit. 

Neúspěšná sezona, zranění klíčového hráče a nejistota ohledně vedení klubu vytvářejí na Javorové listy obrovský tlak. Nadcházející měsíce tak budou pro budoucnost jedné z nejsledovanějších organizací NHL naprosto klíčové.

Aktuálně z nhl.cz

Nová mise pro Kovalčuka. Čerstvě je prezidentem klubu v Číně

22. dubna 14:30

Analytika bude vyhrávat, říká nový GM New Jersey. Mehta chce z týmu udělat adresu snů

22. dubna 13:00

Kuriozita v Buffalu. Hosté naklonili zápas nevídaným bekhendem ze středového kruhu

22. dubna 11:30

Krutá škola pro mladé z Montrealu. Tampa využila nezkušenost a srovnala sérii

22. dubna 10:00

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

