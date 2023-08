Matthews o nové smlouvě: Chtěl jsem to vyřešit před sezonou. Je to čest

Auston Matthews má v kapse novou smlouvu. A vyplnilo se přání jemu i týmy. Ani jedna strana nechtěla, aby otázky kolem jeho budoucnosti byly tématem číslo jedna celé sezony. Velký úspěch tak zapsal i šéf Brad Treliving.

Právě s ním Matthews a spol. v tichosti spolupracovali a dohodli se na nové čtyřleté smlouvě na 53 milionů dolarů, která byla oznámena ve středu. Smlouva začne platit v sezoně 2024/25.

"Podařilo se to, protože Auston se rozhodl, že to chce," řekl Treliving. "Taková je realita. Manažer může tlačit, jak chce, ale stojí to na hráči. Chci ocenit práci jeho agenta Judda Moldavera, který se na tom všem podílel. Od mého příchodu jsme nad tím strávili spoustu času, ale podařilo se to, protože Auston to chtěl mít hotové ještě před sezonou. Pro mě je to známka vůdcovství.“

Klid na práci má nyní nejen Treliving, ale také hráč samotný.

"Nebylo to něco, že bych se jednoho dne probudil a smlouva byla na světě, byla to spousta dlouhých diskusí s rodinou, mým agentem a lidmi, kteří jsou mi nejblíže," popisoval Matthews. "Miluji hraní v Torontu, mám rád své spoluhráče a všechno, co k tomu patří. Je pro mě opravdová čest být součástí této organizace, rozhodně to neberu jako samozřejmost."

Treliving cítil, že tento proces byl spíše partnerstvím než vyjednáváním.

"Pro mě to byla spolupráce," řekl Treliving. "Snažíte se najít něco, co vyhovuje oběma stranám. Pointa je v tom, že mluvíte o jednom z největších talentů na světě a v situaci, ve které byl, mohl přijít a požadovat mnohem víc, než kolik dostal."

Matthews, jenž v roce 2022 získal Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL, nepodepsal smlouvu na maximálních osm let, což Maple Leafs krátkodobě pomůže. Treliving nepopřel, že průměrná roční hodnota by byla vyšší, kdyby se dohodl na delší smlouvě.

Nová smlouva vyprší, až bude Matthewsovi 30 let. Další čtyři sezony za touto hranicí, než mu bude 34 let, sice možná nebudou jeho vrcholnými sezónami, ale není nesmyslné očekávat, že hráč Matthewsova kalibru bude i nadále vysoce produktivní a zaslouží si vyšší plat, pokud bude platový strop nadále stoupat.

"Všichni si myslíme a doufáme, že co nejdříve dojde k výraznému růstu stropu, takže se snažíme najít rovnováhu,“ dodal Treliving.

