Matthews nastřílel v sezóně už šedesát branek. Jako první Američan v historii NHL

Teprve ve svých 24 letech se Auston Matthews navždy zapsal do kroniky NHL. Stal se prvním Američanem v historii soutěže, kterému se povedlo za sezónu nastřílet 60 branek. Naposledy se to navíc někomu povedlo před deseti lety.

Auston Matthews v utkání s Detroitem přerušil pětizápasový gólový půst a zapsal se do historie. Prvním a posledním gólem pomohl Torontu k výhře 3:0. Po precizní kličce do bekhendu se trefou v přesilovce dostal v letošní statistice na 60 branek a stal se prvním americkým hráčem v dějinách NHL, kterému se to povedlo. Před ním této hranice dosáhli jen Kanaďané, pár Rusů a Finů a Jaromír Jágr. Naposledy to byl Steven Stamkos v sezóně 2011/2012. Matthewsovi se za to v kabině dostalo od spoluhráčů ceremoniálu v podobě polití a postříkání vodou.

„Je to k neuvěření,“ neskrýval radost. „Už jen ten ceremoniál od mých spoluhráčů, šílení davu… Člověka to mrazí v kostech a je těžké to vyjádřit slovy. Vztahy uvnitř kabiny znamenají hodně. Je to tu jako rodina, bratrstvo a jejich podpora a reakce, to je to nejdůležitější.

Matthews je v pořadí jednadvacátým hráčem, který nastřílel v jedné sezóně 60 branek. Zařadil se tak k legendám jako je Guy Lafleur, Mario Lemieux, Brett Hull nebo Wayne Gretzky. Ten drží absolutní rekord v počtu branek za jednu sezónu. Na začátku 80. let se mu povedlo nastřílet 92 branek. Kromě Matthewse jsou z této skupiny hráčů aktivní jen tři – už zmíněný Steven Stamkos (60 branek v sezóně 2011/12), Alexandr Ovečkin (65 branek v sezóně 2007/08) a Jaromír Jágr. Tomu se to ovšem povedlo už v minulém století. V Pittsburghu v sezóně 1995/96 jich nastřílel 62. „Je pro mě velká čest být ve stejné větě jako oni. Toho, co dokázali ve své kariéře. Stále se snažím zůstat na této úrovni, pořád je přede mnou hodně práce,“ řekl největší adept na zisk už druhé Maurice Richard Trophy pro nejvíc branek v sezóně NHL.

A chválou nešetří ani ostatní postavy z Maple Leafs. „Je to speciální, jedinečné, vzácné. Jsem za něj opravdu šťastný. Pracuje extrémně tvrdě, na ledě i mimo něj. Bere svou práci velmi vážně. Je vynikající vidět, když dosáhne takových milníků,“ těšilo trenéra Sheldona Keefa. „Je to obrovský úspěch, měl by být velmi hrdý. Vidíte jen jeho odhodlání a snahu, nejen střílet góly, ale vést nás a pomáhat vyhrávat,“ přidal se kapitán John Tavares, další střelec z vítězného utkání proti Red Wings.

