Matěj Blümel: Chci zůstat v Americe, na NHL jsem připravený

Sám ví, že během první sezony v AHL potřeboval vyšší konzistenci výkonů. Na NHL to ještě nebylo, ve druhé sezoně už ano. Jenže Dallasu útoky fungovaly a navíc se nikdo nezranil. Letos povolání nahoru přišlo, Matěj Blümel dostal šanci v sedmi zápasech.

Na farmě drží průměr bodu na zápas, o patro výš i dvakrát skóroval, přestože jeho čas na ledě dal dohromady sotva hodinu (osm a půl minuty na zápas).

Jednu branku Blümelovi neuznali, proti Detroitu už trefa platila. Pak už ale hrál jen pět minut s Carolinou. A v dalším zápase místo něj postavili dokonce obránce Smithe.

„Určitě bych chtěl ještě zůstat v zámoří,“ říká čtyřiadvacetileté křídlo, kterému po sezoně končí smlouva. Dallas mezitím získal finského střelce Granlunda výměnou za volby v draftu…

Jaká je vaše sezona?

Samozřejmě bylo příjemné, že jsem se po dvou letech podíval nahoru. Máme i v Texasu v AHL dobrý tým, mám skvělé spoluhráče. Ale určitě chci hrát nahoře. Když mě povolali, byl jsem nadšený, snažil jsem si to užít, co nejvíc to šlo.

Poprvé jste se prosadil proti Coloradu, což byl jeden ze dvou zápasů, ve kterém jste naskočil ve třetím útoku.

Abych řekl pravdu, tak to bylo překvapení, vůbec jsem nevěděl o nějakém ofsajdu. Už jsem celý šťastný seděl na střídačce, ale stále se nehrálo. Hned mi došlo, že se to bude zkoumat – a když už si vzali výzvu, platit to nejspíš nebude. Měl jsem pak v hlavě, že chci dát další hned v příštím střídání. Člověk nad tím nesmí přemýšlet, v dnešní době videa už bylo odvolaných branek spoustu.

Celkově si ale na NHL věříte mnohem víc?

Generální manažer i jeho asistent se mnou mluvili a říkali mi, že jsem připravený na NHL, že se jim líbí, jak jsem hrál, ať takhle pokračuju. I spoluhráči mě podobným stylem podporovali.

Od nich jste díky gólu proti Red Wings bral cenu za nejlepšího hráče zápasu.

Snad je i lepší získat tohle ocenění od spoluhráčů, než být hvězdou zápasu. Když přijdeme z farmy, v NHL se nám snaží pomoct. Je příjemné, že nás kluci i dokážou ocenit, když hrajeme dobře. I na farmě byli všichni rádi, že mě vidí zpátky. Upřímně mi tam fandí, gratulovali mi k povolání nahoru i ke gólu. To je takové malé plus, když vás dole v AHL hezky přivítají. Přeci jen ale chcete za každou cenu zůstat nahoře…

Jak náročné je unést roli ve čtvrtém útoku?

Je to těžké. Z deseti hokejistů by vám devět řeklo, že je lehčí hrát přes dvacet minut za zápas, než jen osm. Jste z toho pak vyřízení víc, protože vám hlava nevypne, na každém střídání hodně záleží, musíte se dost soustředit a pak i máte těžké nohy. Když hrajete hodně, sledujete hru, jste v zápase, protože chodíte každé druhé střídání. Máte režim autopilot a chcete jen nabrat síly na další chvilku. Ale hrajete NHL… Vzal bych tam jakoukoli roli.

V Texasu cítíte větší důvěru?

Hraju přes 20 minut na zápas, přesilovky i oslabení. Jsem v Texasu třetím rokem a s trenérem jsem si vybudoval vztah. Snažím se makat, hrát na sto procent – každé střídání, každý zápas. I v tréninku a mimo led na sobě pracuju, oni to vidí a vrací mi to. Úplně super.

Jak vidíte vaše šance na play off?

První půlku sezony jsme byli na druhém, třetím místě v divizi. Teď jsme dokonce prvním, hrajeme super hokej a vyhráváme důležité zápasy. Doufám, že to tak bude pokračovat. Máme skvělý tým, snad nám to bude pořád fungovat a vyladíme formu na play off.

Matej Blumel scores his first goal of the season. ? pic.twitter.com/JOlBw6nX9m — Sportsnet (@Sportsnet) January 20, 2025

Co vás pak čeká v létě?

Ani nad tím moc nepřemýšlím. Nová smlouva se bude řešit až po konci sezony, mohu to ovlivnit jen svými výkony. To je jediné, na co se mohu zaměřit. A uvidíme, co se stane v létě.

O zájmu týmů z NHL něco víte?

Abych řekl pravdu, tak vůbec. Asi je ještě brzo, bude se to vše řešit přes agenta. A já to ani nechci mít v hlavě, akorát bych se pak soustředil na jiné věci a neměl bych stoprocentní soustředění na hokej a svoji hru. Chci vždycky odehrát následující zápas na sto procent – co nejlíp dokážu.

Na MS do Dánska byste jel?

Jasně, bral bych to všema deseti. Kdyby o mě byl zájem a trenéři by mě chtěli, sednul bych na první letadlo. Tedy pokud budeme bez play off.

Myslíte, že trenéři z AHL vůbec někoho vyberou?

Na farmě pár českých kluků, kteří by mohli jet na mistrovství světa. Šlágr (David Špaček) s Jířou (Davidem Jiříčkem) nebo Jirka Kulich by určitě byli přínosem, ale fakt záleží na průběhu sezony. Taky se může stát, že z play off vypadnou a pak si je stáhne NHL tým – to se mi stalo loni. Anebo naopak, že třeba Kuldu budou potřebovat na farmě, přestože Buffalo v play off nebude.

Vám už se někdo z reprezentačního realizačního týmu ozval?

Zatím jsem s nikým nemluvil, myslím, že je ještě brzo. Zatím to ani moc neřeším, ale sleduji kluky, jak se jim daří na Euro Hockey Tour.

Sledoval jste i turnaj 4-Nations?

Byl to svátek hokeje, hráli tam kluci z Dallasu i spousta hvězd NHL, takže jsem se určitě díval.

A co říkáte na české trejdy v zámoří? Jiříček, Nečas, Chytil…

Přišla teď taková vlna. (směje se) NHL samozřejmě sleduju často. Neči odehrál pár zápasů, hodně se mu daří a moc mu to přeju. To samé Filip Chytil, v Rangers nedostával tolik prostoru, kolik by si zasloužil. Ve Vancouveru může do lajny dostat třeba i lepší spoluhráče. Pro oba kluky je to super. Přestože ve svých bývalých klubech byli dlouho, změna občas přijde vhod.

Mají podobný přístup hokeji jako vy?

S oběma klukama jsem se vídal v Říčanech, kde jsme měli svazové ledy. S Filipem Chytilem jsem chodil i na ledy Radka Dudy, anebo jsme se potkávali na trénincích STACA. Pro mě je super, když můžu být vedle takového hráče, vidět ho v tréninku. Jenom sleduju, co dalšího se můžu naučit.

