Maskovaní muži, česká zbraň. V Miláně není úspěšnějšího tria, ve hře je i Vezina

Možná půjde o partii, při které by nároďáku nepomohl ani kříženec Dominika Haška, Romana Čechmánka a Tomáše Vokouna v životních fazónách, nicméně tuhle přednost Rulíkova výběru je potřeba zdůraznit. Podle hesla komu čest, tomu čest. Věděli jste, že je to právě repre se dvěma orlicemi a dvěma lvy na dresu, která jde do olympijských her s nejúspěšnějším brankářským triem z hlediska současné sezony NHL. Nikdo nenastřádal tolik výher jako dohromady Lukáš Dostál, Karel Vejmelka a Dan Vladař.
Jsou to no, kdo, společně s precizním, zodpovědným týmovým výkonem (David Pastrňák to nazývá "perfect game"), může zařídit senzační úspěch proti Kanadě.
A také na celém turnaji.
Vladař, Vejmelka, Dostál. Vedle geniálního improvizátora a hokejové superstar "Pasty" největší česká přednost.
Na olympiádu si přivezli skvělou formu, a pokud se neustále upozorňuje za slabinu v osobě Jordana Binningtona v kanadské kleci (třeba bývalý gólman NHL Martin Biron by vítěze Stanley Cupu z roku 2019 pod pět kruhů vůbec nebral), je fér vypíchnout i opačný příklad.
Vždyť navíc nejde jen o Dostála (více o jeho fazóně zde:Dostálovy perné dny: nácvik bitek, The Offspring, (ne)pěkný let i bloudění. V jaké je formě? | NHL.CZ), v dobrém rozpoložení přiletěl i další borec se silným vztahem k brněnské Kometě Vejmelka.
O tom i zámořští novináři mluví jako o někom, kdo by mohl získat hlasy, až se bude volit vítěz Vezinovy trofeje.
Karel Vejmelka (UTA, 27 wins), Lukas Dostal (ANA, 21 wins) and Dan Vladar (PHI, 17 wins) are set to backstop Team Czechia at #MilanoCortina2026 and are the only @NHL goaltending trio that has more than 60 wins this season.#NHLStats on the #WinterOlympics:… pic.twitter.com/DqCHZ2l5ZR
— NHL Public Relations (@NHLPR) February 6, 2026
Za poslední měsíc je druhý v NHL podle gólů, kterým zabránil navrch oproti matematickým předpokladům! V celé lize je lepší jen Ilja Sorokin. Třetí flek pak patří Dostálovi. Do Milána se navíc vydal jako lídr slavné soutěže v počtu výher (spolu s Andrejem Vasilevským - 27).
A Vladař? Je braný za jedno z nejmilejších brankářských překvapení této sezony, uzmul pro sebe snad až zakleté brankoviště Letců z Philadelphie. Vyhrál hodně otevřený souboj, ve kterém jistě nebyl jasným favoritem.
Na hry se naladil výborným výkonem proti ottawským Senátorům, díky 26 zákrokům byl vyhlášen druhou hvězdou večera.
Trenér Radim Rulík říkal, že pro něj gólmani začínají na stejné startovní čáře. A divíte se mu? Má k ruce tři kvalitní, zajímavé varianty.
A hned první den ukázal, že outsideři se mohou v Itálii vzbouřit členům TOP4, když jim začape "kasař".
Rulík napoprvé volí hrdinu z "Pragana" Dostála. Povede se mu navázat na Damiana Claru, či ještě lépe na Samuela Hlavaje, který k heroickému představení přidal i vítězství?
Hraje se od 16:40.
