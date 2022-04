Mašina na přihrávky! Voráček míří do dějin NHL, za Sedinem, Thorntonem či Stümpelem

Mazanými pasy dál baví hokejové fajnšmekry, ostatně od svého návratu do Columbusu jich Jakub Voráček zapsal už 49! V počtu finálních asistencí (35) se kladenský patriot řadí do nejlepší desítky NHL a k top "plejmejkrům", tedy tvůrcům hry, patří také podle dalších statistik. Tteba v počtu nahrávek za 60 minut najdete Voráčka vklíněného mezi dvě superhvězdy: Nikitu Kučerova a Sidneyho Crosbyho. Slabší je to ovšem se střelbou.

49 asistencí a 5 gólů, to je Voráčkova vizitka z této sezony.

Přijde vám ten poměr mezi pasy a trefami nevídaný, ba až neuvěřitelný?

Pak je váš dojem zcela správný. Vždyť NHL za celou svou historii, tolik pestrou a s mnoha úchvatnými kapitolami, pamatuje už jen sedm dalších forvardů, co zakončili ročník s alespoň 40 nahrávkami a jednociferným počtem branek.

Tady je jejich výčet uveřejněný zámořským webem NBC Sports:

Nicklas Bäckström (2012/13, Washington Capitals), 8 + 40

Jozef Stümpel (2001/02, Los Angeles Kings/Boston Bruins): 8 + 50

Terry Ruskowski (1980/81, Chicago Blackhawks): 8 + 51

Mike Ribeiro (2015/16, Nashville Predators): 7 + 43

Joe Thornton (2016/17, San Jose Sharks): 7 + 43

Walt McKechnie (1979/80, Toronto Maple Leafs/Colorado Rockies): 7 + 40

Henrik Sedin (2017-18 Vancouver Canucks): 3 + 47

Sluší se podotknout, že Bäckström měl před devíti lety k dispozici jen 48 partií, protože základní část tehdy byla dietní kvůli výluce.

Rozhodně není náhodné, že na seznamu najdete špičkové tvůrce hry, mistry v posílání kotoučů na stříbrném podnose čekajícím střelcům. Zároveň lze vypozorovat jedna nepřehlédnutelná souvislost.

Podobně jednostranné sezony, v níž elitní plejmejkr sbírá po hrstech asistence, ale gólů má jako šafránu, přichází na sklonku kariéry. Sedinovi bylo sedmatřicet, stejně tak Thorntonovi, Ribeiro byl o dva rolky mladší.

Voráček ještě takový kmet není, je stejně starý jako kdysi McKechnie, nicméně ve dvaatřiceti letech rozhodně už nepatří k junákům, co bruslí mezi mantinely NHL druhý týden.

Thornton pro něj nicméně může být inspirací, že vlhký střelný prach lze zase vysušit. A opět zažít gólově plodnější sezonu.

Voráčkův účet z posledního mače? Dvě přihrávky, co pomohly k výhře nad Montrealem.



Voráčkovi by nepochybně slušelo, kdyby si užíval víc vlastních brankových oslav, v minulosti šestkrát pokořil metu 20 zásahů za sezonu. Potřeboval by ovšem víc štěstí i pokusů, do zakončení se netlačí.

Naopak k němu vyzývá své parťáky. A tak se nejspíš stanem osmým členem Klubu nahrávačů s jednociferným kanonýrským účtem. I přes fakt, že má neskutečně šikovné ruce a ví, jak přechytračit gólmany. Vždyť v tomto ročníku proměnil tři z pěti nájezdů!

Nepůjde o žádný obrovský škraloup na jeho výtečných výkonech, naopak i v zámoří Voráčka média velebí. Spíš o drobnou statistickou perličku, v níž se zrcadlí "Vorasův" hokejový naturel.

