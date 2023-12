Mašina na góly! Detroit střílí nejvíc branek skoro za třicet let

Naposledy přehráli St. Louis 6:4. Fanoušek Detroitu viděl mraky šancí a šest branek od šesti různých střelců. Do toho zápasu se dokonale promítla celá sezóna. Detroit dává spousty gólů a skládá se na ně spousta hráčů.

Se 106 trefami ve 28 zápasech je ve čtvrtek druhým nejofenzivnějším týmem v NHL. Lepší je jen Vancouver, a to o chlup. Pro průměr 3,79 branky na zápas platí to samé. Lepší pouze Canucks (3,82). Detroit baví a přitom nemá v první dvacítce produktivity jediného hráče. Nemá ho ani v první čtyřicítce... Nejlepší Alex DeBrincat (13+13) je 47. O bod za ním Dylan Larkin.

„Velkým důvodem našeho úspěchu je šířka kádru,“ myslí si trenér Derek Lalonde. „Většina našich útočníků hraje pod dvacet minut za zápas. Pomáhá nám to udržovat rytmus. Góly máme rozdělené mezi lajny. Základ je šířka sestavy,“ opakuje Lalonde.

Má to svoje výhody. Třeba Larkin je nyní kvůli úderu do hlavy mimo hru, mančaft se ale se ztrátami dokáže srovnat. Lucas Raymond má 8 bodů v posledních 7 zápasech. Michael Rasmussen má 7 bodů v 6 duelech. Robby Fabbri má 9 gólů a 15 bodů v 16 utkáních.

V záloze číhá matador Patrick Kane, zatím 2 body ve 4 zápasech. Pokud se rozjede, možnosti Red Wings v útoku budou skutečně pestré!

Ofenziva Detroitu produkuje momentálně nejvyšší brankový průměr od památné sezóny 1995-96, kdy střílela Rudá křídla 3,96 gólu na zápas. Bavíme se o roce, který je v dějinách klubu zapsán zlatým písmem.

Dvaašedesát výher byl nový rekord NHL. Až v sezóně 2018-19 ho vyrovnala Tampa Bay (62) a loni překonal Boston (65). Oba následovníci už ale měli výhodu, že vyrovnané zápasy po prodloužení rozhodovaly nájezdy. Detroit tehdy remizoval sedmkrát.

Skvadra kolem Stevea Yzermana, s nezapomenutelnou ruskou pětkou (Fjodorov, Kozlov, Larionov, Konstantinov, Fetisov), podporovaná rychlobruslařem Paulem Coffeym, drtila NHL. Ve stále ofenzivnější éře, než zažíváme dnes, dosáhla jen o dvě desetinky lepšího gólového průměru, než generují Wings letos.

Detroit se nedostal přes tři branky na utkání od sezóny 2010-11 (3,13). V sezóně 2008-09 to bylo 3,52. Samozřejmě, hokej není jen o střílení branek, v obraně a v brankovišti mají Wings co zlepšovat. V inkasovaných gólech patří do podprůměru. V útoku ale Detroit baví.

Share on Google+