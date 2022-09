Letošní sezóna NHL začíná 7. října v Evropě. První zápas na severoamerickém kontinentu bude sehrán 11. října. St. Louis začnou 15. října, přičemž zhruba týden předtím by měli soupisku finalizovat.

Nejen z těchto důvodů vzhlíží Martin Frk k nadcházejícím dnům. Na 12. října má totiž s manželkou termín porodu, jsou v očekávání prvního potomka. „Těšíme se. Pak kemp a všechny ty další věci... doufejme, že dítě přijde na svět co nejdřív,“ říká karlovarský odchovanec.

O NHL se příkladně pere deset let. Draftován byl Detroitem v roce 2012 ve druhém kole. Právě u Red Wings zatím odehrál jedinou výraznější sezónu. V letech 2017-18 nastoupil k 68 duelům a zaznamenal 25 bodů. Další rok spadnul na 6 bodů ve 30 utkáních a opět se trmácel na farmě.

V Los Angeles naznačil možnosti, ale naplno neprorazil. V červenci podepsal coby volný hráč na rok Bluesmanům. „Nejtvrdší střela nižších soutěží míří do St. Louis,“ oznamovaly titulky.

Frkovi naměřili 109,2 mil za hodinu, tolik neměl ani král soutěží v tvrdosti střely na Zápasech hvězd Zdeno Chára (108,8). Především ale pelhřimovský rodák přetavil svou dělovku ve 40 přesných tref. S těmi byl loni druhým nejlepším střelcem AHL, se 73 body šestým nejproduktivnějším hráčem.

„Dařilo se mi. Byl jsem šťastný za to, jak mi loňský ročník vyšel, ale už je to za mnou. Je tady nová sezóna a nová příležitost. Doufejme, že dám nějaké góly i tenhle rok, nicméně uvidíme, jak to půjde,“ řekl před pár dny Frk.

Prozatím zapsal v sobotním přípravném duelu asistenci. Blues porazili 5:4 Arizonu. „Je to ofenzivní hráč. Vybavuji si ho z nižších soutěží. Má nebezpečnou střelu. Abyste hráli NHL, musíte ale být nebezpečný po celém hřišti,“ řekl trenér Craig Berube, který dobře ví, že pokročilé statistiky Frkovu defenzivu zrovna nechválí. Právě na obranné hře musí nejvíc zapracovat.

V sestavě by neměl chybět ani v pondělí proti Dallasu. Osmadvacetiletý Frk se nejspíš bude prát o místo s mladíkem Zachary Bolducem, třicetiletým Tylerem Pitlickem - zatím na zkušební kontrakt, a devětadvacetiletým Joshem Leivem, jehož výhodou je jednocestná smlouva.

Manželka Martina Frka dosud zůstává v Los Angeles. Přesun za mužem komplikuje nejistota, kde vlastně příští sezónu odstartuje, zda v NHL nebo opět na farmě. Doufejme, že bude mít dost důvodů vyrazit brzo do St. Louis.

Share on Google+